Україна оновила класифікацію корисних копалин до стандартів ЄС

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Як повідомили в Мінекономіки, документ приводить національну систему підрахунку й обліку запасів у відповідність до Рамкової класифікації ООН викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів. Цей підхід застосовується в країнах Європейського Союзу та є обов'язковим для оцінки стратегічних проєктів у межах Регламенту ЄС про критичну сировину (Critical Raw Materials Act).

Постанова визначає єдині принципи геолого-економічної оцінки та державного обліку запасів залежно від їх соціально-економічного і промислового значення, рівня геологічної вивченості та готовності родовищ до промислового освоєння.

Це створює умови для переоцінки стратегічної та критичної сировини за стандартами, зрозумілими для інвесторів, і дозволяє ефективніше готувати об'єкти до аукціонів та угод про розподіл продукції.

Рішення уряду також забезпечує виконання міжнародних зобов'язань України: Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази, Плану у сфері управління критично важливими матеріалами та Угоди між урядами України і США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Як повідомлялося, на початку вересня в Україні ввели в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин. Його метою є створення є облік свердловин за єдиним порядком, а також забезпечення підприємств, установ і громадськості достовірними даними про такі свердловини.

У липні Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП), що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України.

