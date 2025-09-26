"єОселя": Перша родина переселенців купила житло з компенсацією від держави

Перша родина переселенців придбала житло за програмою "єОселя".

Як повідомили в пресслужбі уряду, власне житло тепер має сім'я Георгія, який у 2014 році виїхав із Донецька. У Києві він зустрів свою майбутню дружину Ольгу, з якою вони разом виховують доньку Валерію.

Кілька років сім'я орендувала помешкання, а тепер має власну домівку в передмісті Києва, у селі Чайки. Заявку сім'я подала через "Дію".

Із вересня програма "єОселя" стала доступнішою для внурішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).

Саме такими умовами і скористалася родина, взявши кредит у "Скай Банку".

"Ми прагнемо, щоб житло стало доступним для ще більшої кількості українців, особливо тим, хто втратив свої домівки через війну. Очікуємо, що цього року за програмою кредит отримають 9,5 тис. родин ВПО та мешканців прифронтових регіонів", – сказала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та привітала родину з новим помешканням.

На початку вересня стало відомо, що держава покриватиме витрати на послуги оформлення купівлі житла для внутрішньо переміщених осіб разом із компенсацією 70% першого внеску за програмою "єОселя".

До того повідомлялося, що українці з початку 2025 року станом на початок вересня оформили близько 4,6 тис. кредитів за програмою пільгової іпотеки "єОселя" на суму 8,4 млрд грн.

Наприкінці серпня Кабінет Міністрів розширив програму компенсації за втрачене внаслідок російської агресії житло, встановивши виплати для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.