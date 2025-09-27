Іпотечне кредитування зростає: Нацбанк оприлюднив оновлені дані

Українські банки у липні 2025 року видали видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 мільярда гривень, що суттєво більше як за кількістю, так і за сумою, ніж у червні.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Зокрема, 508 кредитів на суму 961,5 млн грн було надано на первинному ринку нерухомості, з них 143 на 275,6 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

Ще ️363 кредити на 646,7 млн грн було надано на вторинному ринку нерухомості.

При цьому ️середньозважена ефективна ставка за виданими кредитами становила 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% на вторинному ринку. У червні вона була дещо нижчою для "первинки" (8%), але вищою при купівлі вже збудованого житла у інших власників (9,85%).

Водночас ️якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%, зауважують в НБУ.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

️у Київській області (326 договорів на загальну суму 623,2 млн грн, або 38,8% від загального обсягу);

️у місті Києві (128 договорів на 277,8 млн грн);

️у Львівській області (62 договори на 124,3 млн грн);

️у Вінницькій області (48 договорів на 82,3 млн грн);

️в Івано-Франківській області (46 договорів на 76,1 млн грн);

Як повідомлялося, у червні банки в Україні видали 694 іпотечні кредити на майже 1,3 млрд грн, що на 16% більше за кількістю, ніж у травні, та на 14,7% більше, ніж у червні торік.

Традиційно в останні роки майже всі кредити видаються за програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя".