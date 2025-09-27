Аварія на одному з найбільших родовищ міді у світі спровокувала різкий ріст цін, – Bloomberg

Компанія Freeport-McMoRan оголосила форс-мажор на родовищі Grasberg в Індонезії після масштабного селевого потоку, що забрав життя двох працівників, ще п’ятьох вважають зниклими.

Після цього компанія попередила про ризик невиконання контрактів і знизила квартальні плани з видобутку міді та золота, повідомляє Bloomberg.

Родовище Grasberg забезпечує близько 3% світового видобутку міді. Пісдя оголошення про форс-мажор, котирування міді на LME різко підскочили на 3,6%. Ф’ючерси в четвер також наближалися до $10 400 за тонну, все ближче до рекордного рівня $11 104,5 за тонну, зафіксованого у травні 2024 року.

Водночас Freeport втратила майже 17% капіталізації за день.

"Це дуже значуща подія за масштабом, і вона відбувається на вже напруженом ринку. За інших рівних – це переводить нас у новий, вищий ціновий режим", – сказала Гелен Амос, BMO Capital Markets.

Bloomberg зауважує, що цей удар по пропозиції наклався на серію попередніх збоїв у 2024-2025 роках. Так у травні сейсмічна активність спричинила підтоплення на руднику Ivanhoe у ДР Конго, у червні порти й фабрики Teck у Чилі стикнулися з перервами у роботі, а у липні фатальна аварія зупиняла одну з копалень Codelco. Раніше, наприкінці 2023 року, закриття Cobre Panama First Quantum прибрало близько 1,5% глобальної пропозиції.

Наразі аналітики передбачають посилення структурного дефіциту на ринку. За оцінкою BMO, баланс рафінованої міді 2025 року вже у "мінусі" приблизно на 300 тис. тонн.

"Чим довше триватиме збій, тим більшим буде дефіцит. Доведеться розпродавати запаси", – зазначив Барт Мелєк, TD Securities.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

В результаті, на фоні високого попиту з боку енергопереходу та ШІ-інфраструктури провідні банки вже підвищили свої таргети: Goldman Sachs бачить потенціал до $15 000/т, Citigroup – до $13 000/т. Паралельно посилюється тиск на переробників, оскільки дефіцит напівфабрикатів для плавильних заводів підсилює їхні витрати на сировину і може прокотитися ланцюгами постачання продукції, що містить мідь.

Раніше повідомлялось, що металургійний холдинг "Метінвест" вирішив продати американську компанію United Coal, яка займається видобутком коксівного вугілля.