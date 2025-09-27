Аварія на одному з найбільших родовищ міді у світі спровокувала різкий ріст цін, – Bloomberg
Компанія Freeport-McMoRan оголосила форс-мажор на родовищі Grasberg в Індонезії після масштабного селевого потоку, що забрав життя двох працівників, ще п’ятьох вважають зниклими.
Після цього компанія попередила про ризик невиконання контрактів і знизила квартальні плани з видобутку міді та золота, повідомляє Bloomberg.
Родовище Grasberg забезпечує близько 3% світового видобутку міді. Пісдя оголошення про форс-мажор, котирування міді на LME різко підскочили на 3,6%. Ф’ючерси в четвер також наближалися до $10 400 за тонну, все ближче до рекордного рівня $11 104,5 за тонну, зафіксованого у травні 2024 року.
Водночас Freeport втратила майже 17% капіталізації за день.
"Це дуже значуща подія за масштабом, і вона відбувається на вже напруженом ринку. За інших рівних – це переводить нас у новий, вищий ціновий режим", – сказала Гелен Амос, BMO Capital Markets.
Bloomberg зауважує, що цей удар по пропозиції наклався на серію попередніх збоїв у 2024-2025 роках. Так у травні сейсмічна активність спричинила підтоплення на руднику Ivanhoe у ДР Конго, у червні порти й фабрики Teck у Чилі стикнулися з перервами у роботі, а у липні фатальна аварія зупиняла одну з копалень Codelco. Раніше, наприкінці 2023 року, закриття Cobre Panama First Quantum прибрало близько 1,5% глобальної пропозиції.
Наразі аналітики передбачають посилення структурного дефіциту на ринку. За оцінкою BMO, баланс рафінованої міді 2025 року вже у "мінусі" приблизно на 300 тис. тонн.
"Чим довше триватиме збій, тим більшим буде дефіцит. Доведеться розпродавати запаси", – зазначив Барт Мелєк, TD Securities.
В результаті, на фоні високого попиту з боку енергопереходу та ШІ-інфраструктури провідні банки вже підвищили свої таргети: Goldman Sachs бачить потенціал до $15 000/т, Citigroup – до $13 000/т. Паралельно посилюється тиск на переробників, оскільки дефіцит напівфабрикатів для плавильних заводів підсилює їхні витрати на сировину і може прокотитися ланцюгами постачання продукції, що містить мідь.
Раніше повідомлялось, що металургійний холдинг "Метінвест" вирішив продати американську компанію United Coal, яка займається видобутком коксівного вугілля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль