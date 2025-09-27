В Україні почали продавати iPhone 17: Офіційно завозять лише кожен п’ятий телефон. ФОТО

26 вересня в Україні офіційно стартували продажі iPhone 17. Попит рекордний, а дефіцит Pro і Pro Max відчутний, тому тим, хто оформив пізнє передзамовлення, доведеться чекати тижнями.

Водночас Apple локалізує присутність на ринку з 2021 року лише через "Еппл Україна" та дистриб’ютора Asbis, йдеться в матеріалі "Економічної правди".

"Вони єдині ввозять адаптований для України товар Apple, що відповідає вимогам законодавства. На коробках є інформація українською мовою, QR-коди з інструкціями, посилання на підтримку. Загалом продукт повністю адаптований до нашого ринку. Це не лише iPhone. На MacBook, наприклад, також із заводу є українська розкладка клавіатури", – каже директор компанії – офіційного дистриб’ютора Apple в Україні "Асбіс Україна" Віталій Мельниченко.

За його словами, офіційно завозять лише кожен п’ятий iPhone – 200-250 тис. штук на рік. У 2024 році продали близько 1 млн iPhone, більшість зайшла неофіційно. Співрозмовники ринку стверджують, що частка "сірого" імпорту зросла з близько 60% у 2021 році до 80% у 2025-му.

Зокрема, працює "паралельний імпорт": окремі мережі самі купують у закордонних постачальників, розмитнюють і продають. Так, мережа "Ябко" повідомила, що до 24 вересня завезла 238 iPhone 17, а ранній старт пояснила відсутністю прив’язки до графіків дистриб’ютора.

З іншого боку 19 вересня митники затримали 29 iPhone 17 Pro Max, які намагалися завезти нелегально.

Передзамовлення в офіційних партнерів – близько 20 тис., оцінює Asbis. У "Фокстроті" їх у 2,5 раза більше, ніж торік, у Comfy – на 50% більше. Ціни близькі до європейських через єдині рекомендації Apple і невелику маржу ритейлу – близько 5%, кажуть учасники ринку. Стартова офіційна ціна від 46 799 грн залежно від конфігурації. Порівняння з США некоректне, адже там немає ПДВ, пояснюють дистриб'ютори.

