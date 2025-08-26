"Кожна третя тонна – контрабанда": Гетманцев оцінив збитки від нелегального імпорту кави в 1 мільярд

В Україну щороку нелегально завозять близько 3 тисяч тонн кави або орієнтовно "кожну третю тонну", через це держбюджет недоотримує близько 1 мільярда гривень на рік.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами, каву нелегально завозять в Україну під виглядом "цикорію", імпорт якого за останні два роки зріс удвічі, або взагалі "в чорну".

"Далі ця кава або реалізується за кеш, або пакується під міжнародні бренди і теж реалізується за кеш. І це не тільки "Столичка", "Волинська" у Києві, чи "Сьомий Кілометр" в Одесі. Це і численні мережі фуд-рітейлу, подрібнені на ФОПів. Тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар", – написав Гетманцев.

Він додав, що надіслав відповідні звернення з вимогою відреагувати на таку практику до Державної митної служби та Бюро економічної безпеки".

Раніше повідомлялось, що в порт Чорноморська знайшли контейнер із сигаретами Marvel без акцизних марок.