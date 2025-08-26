БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Кожна третя тонна – контрабанда": Гетманцев оцінив збитки від нелегального імпорту кави в 1 мільярд

Імпорт нелегальної кави в Україну зростає, – Гетманцев

В Україну щороку нелегально завозять близько 3 тисяч тонн кави або орієнтовно "кожну третю тонну", через це держбюджет недоотримує близько 1 мільярда гривень на рік.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами, каву нелегально завозять в Україну під виглядом "цикорію", імпорт якого за останні два роки зріс удвічі, або взагалі "в чорну".

"Далі ця кава або реалізується за кеш, або пакується під міжнародні бренди і теж реалізується за кеш. І це не тільки "Столичка", "Волинська" у Києві, чи "Сьомий Кілометр" в Одесі. Це і численні мережі фуд-рітейлу, подрібнені на ФОПів. Тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар", –  написав Гетманцев.

Читайте також: Масштабна контрабанда сигарет під виглядом мінвати: У БЕБ назвали причину обшуків на Чернівецькій митниці

Він додав, що надіслав відповідні звернення з вимогою відреагувати на таку практику до Державної митної служби та Бюро економічної безпеки".

Раніше повідомлялось, що в порт Чорноморська знайшли контейнер із сигаретами Marvel без акцизних марок.

контрабанда (250) кава (65) Україна (40) Гетманцев Данило (541)
Мабуть москалі завозять,на танках, щоб підірвати наш українській бізнес....тварюки!!
26.08.2025 16:00 Відповісти
і хто ж це тобі доповів про те? 🤓👀😂
26.08.2025 16:04 Відповісти
"звернення з вимогою відреагувати" - вони повинні працювати, а не реагувати. Ламають комедію, одні везуть, інші пропускають, треті обурюються, а гроші перераховують потім всі разом.
26.08.2025 16:14 Відповісти
а як цю каву провозять нелегально? в кишенях? 🤡
26.08.2025 16:19 Відповісти
нове гасло для ранкових кавоманів:

"Коли п'єш каву, пригадай, чи сплатив ти з теї кави налоги гетьманцеву ?"

чому гетьманцеву, а не державі ?
тому що їх розграбують ЗЄліні служби

.
26.08.2025 16:29 Відповісти
Ой, а хто ж це таке робить? напевно ніхто і не знає? )))) бояться самі на себе вийти. Реально в політиків біполяра на свої схематози, самі ж там замішані і кришують і ДИВУЮТЬСЯ ))))

Тут старий станок знайомий перевозив НЕ РОБОЧИЙ під ремонт з Європи різати на ЗСУ різне і ремонтувати техніку, то податками здерли 4000 євро, по суті за металобрухт по документах європейських, а 3 країни Європи проїхав з станком і нічого не взяли, взяли тільки на кордоні українська митниця. Тобто якщо і провозять, то там чітко через своїх і потім ще і гетманцеву % заносять, а воно таке дивується ))). Ну камон.
26.08.2025 16:31 Відповісти
я всегда передаю килограмм кави, минимум 10 кило в год! И шо? Воровать не пробовали?
Гетьманцев перед войной не хотел выделять деньги на армию, ращисткий агент
26.08.2025 16:32 Відповісти
это 3 тыс. тонн, с которых не было откатов, гетманцев просто напоминает
26.08.2025 16:49 Відповісти

