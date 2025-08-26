"Кожна третя тонна – контрабанда": Гетманцев оцінив збитки від нелегального імпорту кави в 1 мільярд
В Україну щороку нелегально завозять близько 3 тисяч тонн кави або орієнтовно "кожну третю тонну", через це держбюджет недоотримує близько 1 мільярда гривень на рік.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
За його словами, каву нелегально завозять в Україну під виглядом "цикорію", імпорт якого за останні два роки зріс удвічі, або взагалі "в чорну".
"Далі ця кава або реалізується за кеш, або пакується під міжнародні бренди і теж реалізується за кеш. І це не тільки "Столичка", "Волинська" у Києві, чи "Сьомий Кілометр" в Одесі. Це і численні мережі фуд-рітейлу, подрібнені на ФОПів. Тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар", – написав Гетманцев.
Він додав, що надіслав відповідні звернення з вимогою відреагувати на таку практику до Державної митної служби та Бюро економічної безпеки".
Раніше повідомлялось, що в порт Чорноморська знайшли контейнер із сигаретами Marvel без акцизних марок.
"Коли п'єш каву, пригадай, чи сплатив ти з теї кави налоги гетьманцеву ?"
чому гетьманцеву, а не державі ?
тому що їх розграбують ЗЄліні служби
.
Тут старий станок знайомий перевозив НЕ РОБОЧИЙ під ремонт з Європи різати на ЗСУ різне і ремонтувати техніку, то податками здерли 4000 євро, по суті за металобрухт по документах європейських, а 3 країни Європи проїхав з станком і нічого не взяли, взяли тільки на кордоні українська митниця. Тобто якщо і провозять, то там чітко через своїх і потім ще і гетманцеву % заносять, а воно таке дивується ))). Ну камон.
Гетьманцев перед войной не хотел выделять деньги на армию, ращисткий агент