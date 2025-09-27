Держпідприємство "Ліси України" перетворять в акціонерне товариство

Голова Держлісагентства Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації.

Це завершальний етап реформи лісової галузі, який відповідає Плану дій уряду на 2025 рік і зобов’язанням в рамках Ukraine Facility, повідомляє преслужба Мінекономіки.

За словами очільника міністерства Олексія Соболева наголосив, корпоратизація держпідприємства гармонізує управління з правилами ЄС і є зрозумілою для міжнародних інвесторів моделлю.

"Це умова для залучення інвестицій", – зазначив він.

Заступник міністра Єгор Перелигін пояснив, що формат АТ дасть більше гнучкості в реалізації інвестпроєктів.

"Акціонерне товариство може спрямовувати кошти від реалізації неліквідних активів у розвиток компанії", – сказав посадовець.

Голова Держлісагентства Віктор Смаль додав, що корпоратизація дозволить наростити інвестиції в інфраструктуру та технології.

"Йдеться про будівництво лісових доріг, механізовану заготівлю та автоматизацію виробничих процесів", – наголосив очільник агентства.

Поряд з цим, ключові умови перетворення залишаються незмінними для держави та ринку. Власником земель лісогосподарського призначення надалі буде держава, а АТ виступатиме лісокористувачем.

У Мінекономіки нагадали, що приватизація лісових ресурсів заборонена законом і ця норма зберігається. Формування статутного капіталу АТ відбудеться за рахунок майна підприємства, а 100% акцій "Лісів України" належатиме державі.

Очікується, що перехід у формат АТ підвищить ефективність управління, оновить матеріально-технічну базу і полегшить залучення довгострокового капіталу.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань виявило масштабні незаконні вирубки лісів на Прикарпатті. Внаслідок цього державі завдано збитків майже на 700 мільйонів гривень.