Держпідприємство "Ліси України" перетворять в акціонерне товариство
Голова Держлісагентства Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації.
Це завершальний етап реформи лісової галузі, який відповідає Плану дій уряду на 2025 рік і зобов’язанням в рамках Ukraine Facility, повідомляє преслужба Мінекономіки.
За словами очільника міністерства Олексія Соболева наголосив, корпоратизація держпідприємства гармонізує управління з правилами ЄС і є зрозумілою для міжнародних інвесторів моделлю.
"Це умова для залучення інвестицій", – зазначив він.
Заступник міністра Єгор Перелигін пояснив, що формат АТ дасть більше гнучкості в реалізації інвестпроєктів.
"Акціонерне товариство може спрямовувати кошти від реалізації неліквідних активів у розвиток компанії", – сказав посадовець.
Голова Держлісагентства Віктор Смаль додав, що корпоратизація дозволить наростити інвестиції в інфраструктуру та технології.
"Йдеться про будівництво лісових доріг, механізовану заготівлю та автоматизацію виробничих процесів", – наголосив очільник агентства.
Поряд з цим, ключові умови перетворення залишаються незмінними для держави та ринку. Власником земель лісогосподарського призначення надалі буде держава, а АТ виступатиме лісокористувачем.
У Мінекономіки нагадали, що приватизація лісових ресурсів заборонена законом і ця норма зберігається. Формування статутного капіталу АТ відбудеться за рахунок майна підприємства, а 100% акцій "Лісів України" належатиме державі.
Очікується, що перехід у формат АТ підвищить ефективність управління, оновить матеріально-технічну базу і полегшить залучення довгострокового капіталу.
Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань виявило масштабні незаконні вирубки лісів на Прикарпатті. Внаслідок цього державі завдано збитків майже на 700 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль