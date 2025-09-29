Українські компанії активно "прибирають" росіян зі складу власників попри заборону закону. Де найбільше порушників?. ІНФОГРАФІКА

Від січня 2025 року 91 українська компанія вилучила з Єдиного державного реєстру (ЄДР) власників-громадян РФ, попри чинну заборону.

З них 88 продовжують працювати та навіть вигравати державні тендери, а ще 3 перебувають у стані припинення, повідомляє "Опендатабот".

Загалом із початку повномасштабної війни так перереєструвалися 714 бізнесів, після звернень до Мін’юсту проведено небагато перевірок і лише 8 змін у реєстрі визнано незаконними.

Територіально найбільше таких випадків у Києві (30 компаній) далі йдуть Одеська область (9), а також Харківська, Львівська та Вінницька (по 7).

В розрізі видів діяльності домінують оптова торгівля (15 компаній), операції з нерухомістю (13), роздрібна торгівля (8), рибне господарство (6), ІТ та консалтинг (5).

Щодо фінансового профілю компаній-порушників – 38 компаній мають оборот до 10 млн грн, 10 – від 10 до 100 млн, 4 – понад 100 млн та ще 39 не подали фінзвітність.

Також зазначається, що частина "очищених" фірм бере активну участь у держзакупівлях: "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" виграла 43 тендери на понад 6,8 млн грн, "МІРЕКЦ" – 4 на 122 тис. грн, "ВК СЕРВІС ПЛЮС" – один на 57 тис. грн.

Водночас норми, що регламентують зміни у компаніях із власниками з РФ, лишаються незмінними – дозволені лише для окремих категорій (легальне проживання в Україні або частка до 10%).

Поряд з цим, в "Опендатабот" зазначають, що вони не знімають позначки про зв’язок із РФ/РБ навіть після формальних змін через ризик номінальної заміни фактичного контролю.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13442, яким затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні майна Росії та її резидентів.

Зокрема, йдеться про 1592 вантажні вагони різних типів – криті, напіввагони, платформи й цистерни. Їхня загальна вартість оцінюється в близько 2,2 млрд грн. Середній вік вагонів становить 14 років, а термін експлуатації – у середньому до 2047 року.