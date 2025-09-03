БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада дозволила конфіскувати майже 1600 російських вагонів. Їхніми власниками є підсанкційні громадяни РФ

Рада дозволила конфіскувати майже 1600 російських вагонів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13442, яким затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні майна Росії та її резидентів.

За документ проголосували 263 депутати, передає LIGA.net.

Зокрема, йдеться про 1592 вантажні вагони різних типів – криті, напіввагони, платформи й цистерни. Їхня загальна вартість оцінюється в близько 2,2 млрд грн. Середній вік вагонів становить 14 років, а термін експлуатації – у середньому до 2047 року.

"Власниками цих вагонів є підсанкційні резиденти РФ. Примусове вилучення забезпечить їх перехід у державну власність України. Фактично вагонами вже користується "Укрзалізниця", – зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У переліку компаній-власників – "ВЕБ-Лізинг", "ВЕБ.РФ", Державна транспортна лізингова компанія, "Норд", "Облдорснаб", "Органічний синтез", "Газпромтранс", "Фінансбізнесгруп", "Трансконтейнер".

У Раді національної безпеки й оборони України наголосили під час ухвалення рішення в липні, що конфіскація здійснена "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави" і "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, що потенційно можуть бути використані для ведення війни".

У середині травня повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси на відбір управителів для 2710 вагонів та трьох тепловізорів. Ці активи були арештовані в межах кримінальних проваджень і передані АРМА на підставі судових рішень для ефективного управління з метою збереження вартості та забезпечення прозорого використання майна.

конфіскація (366) росія (15019) вагони (680)
Шов четвертий рік війни, це не рада, а зрада, якщо в Україні ще є щось ху...лостановське
показати весь коментар
03.09.2025 15:41 Відповісти
Це взамін вагонів українських власників, які були подаровані "рускім" (залишені на ТОТ, починаючи з 2014 р.)?
показати весь коментар
03.09.2025 15:51 Відповісти
Якщо ці вагони простоювали 3,5 роки без руху, то може виявитися що вони вже металобрухт. Наші тормознуті клоуни все роблять якнайгірше.
показати весь коментар
03.09.2025 15:51 Відповісти
...ТЕПЛОВІЗОРІВ... Редактор- гонорар та гонорея це не одне і теж... Виправляйте
показати весь коментар
03.09.2025 16:19 Відповісти
Скільки вагонів Укрзалізниці знаходиться та осталось в других державах СНД?
показати весь коментар
03.09.2025 16:21 Відповісти

