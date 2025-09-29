В Україні запустили новий фонд на 50 мільйонів євро для фінансування технологічних комапній, – Федоров

В Україні оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом 50 млн євро, створеного за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомив перший війцепрем'єр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров під час спільного оголошення з П’єром Ельброном, спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України.

Зазначається, що фонд спрямований на підтримку українських технологічних компаній на ранній стадії – передбачає надання капіталу, стратегічної експертизи та доступу до міжнародної мережі партнерів, щоб посилити конкурентоспроможність на глобальному ринку.

Ініціатива покликана розвивати стартап-екосистему та підвищувати привабливість України для іноземних інвесторів навіть в умовах повномасштабної війни, дода Федоров.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія вносить додаткові 48,7 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, що збільшить її загальний внесок до 150,6 млн євро.

Це грантові кошти на зміцнення енергетичної стійкості України, які витрачатимуть на ремонт критично важливих мереж, захист ключових енергетичних активів та підтримку рішень у сфері відновлюваної та децентралізованої енергетики.