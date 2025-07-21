Україна та Франція створять фонд на 200 мільйонів євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки

Україна та Франція домовилися про створення фонду на 200 млн євро для підтримки української критичної інфраструктури та економіки з 2026 року.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з іністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.

"Говорили предметно – про зброю, фінанси, відбудову, санкції. Французькі колеги побачили, як живе Київ після нічних атак. І це дуже добре посилює розмову про дрони, ППО та винищувачі. Вони потрібні прямо зараз. Тож одна з тем – збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні", – розповіла Свириденко.

Вона додала, що міністр економіки України Олексій Соболев підписав із французькою стороною дві декларації:

про створення нового фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026 року.

"Минулого року попит на першу програму втричі перевищив її бюджет – заявки на 750 млн при наявних 200. Це добрий сигнал: український і французький бізнес бачать спільні проєкти", – зазначила Свириденко.

про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали.

"Мова не тільки про інвестиції, а й про кооперацію, технології, доступ до європейських ринків", – уточнила прем'єрка.

Як повідомлялося, цього тижня Кабінет Міністрів ухвалить рішення про запуск програми грантів для виробників вибухівки та боєприпасів.

До того стало відомо, що На підтримку України в довгостроковому бюджеті Європейського Союзу (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 роки заплановано 100 млрд євро.

Перед тим повідомлялося, що що Європейський Союз виділяє Україні 4 млрд євро, з них 3 млрд євро – це гранти і гарантії за програмою Ukraine Facility.