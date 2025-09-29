Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої "Укрзалізниці", – НАДПУ

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) закликає передбачити у держбюджеті на 2026 рік окрему статтю видатків на фінансування пасажирських перевезень "Укрзалізниці".

Про це йдеться у листі Асоціації на адресу голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, керівників парламентських фракцій та профільних комітетів, передає УНІАН.

У зверненні НАДПУ наголошується, що нинішня модель, коли збитки пасажирського сегмента перекриваються за рахунок прибутків від вантажних перевезень, є згубною як для промисловості, так і для самої залізничної компанії.

За даними НАДПУ, у 2024 році прибуток вантажного сегмента "Укрзалізниці" становив близько 20 млрд грн, але вже у 2026 році прогнозовані збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 24 млрд грн. Це означає, що доходи від вантажних перевезень більше не здатні перекривати зростаючі втрати.

"Щороку "Укрзалізниця" перекладає мільярдні втрати пасажирського сегменту на вантажні перевезення, змушуючи українських виробників фактично субсидіювати соціальну функцію держави. Це підриває фінансову стійкість підприємств реального сектору, які є основою експорту та валютних надходжень країни", – зазначили в асоціації.

У разі подальшого підвищення тарифів на вантажні перевезення підприємства будуть змушені скорочувати виробництво, а частина бізнесу може закритися. Це призведе до падіння експорту, зменшення валютних надходжень та скорочення робочих місць. Відтак, "Укрзалізниця" теж не отримає очікувані прибутки, попередили в асоціації.

НАДПУ також звернула увагу на міжнародний досвід: у країнах ЄС пасажирські перевезення фінансуються з державних або місцевих бюджетів, а вантажні працюють на ринкових умовах. Саме завдяки цьому європейські залізниці залишаються фінансово стабільними.

Асоціація пропонує створити довгостроковий механізм фінансування пасажирських перевезень за рахунок держбюджету як захищену статтю видатків.

У НАДПУ зауважили, що це має стати стратегічною інвестицією в обороноздатність (залізниця є ключовою артерією для ЗСУ), конкурентоспроможність українських виробників, збереження робочих місць і податкових надходжень, та розвиток критичної інфраструктури, необхідної для відновлення економіки.

"Це питання національної безпеки, економічної стійкості та соціальної справедливості. Україна не може йти протилежним шляхом – перекладаючи соціальні витрати на промисловість та експортно орієнтовані галузі. Така модель руйнує конкурентоспроможність економіки і підриває саму залізничну систему", – підсумували в асоціації.

Читайте також: Є ризик транспортної ізоляції: Асоціація громад закликала уряд виділити бюджетне фінансування для "Укрзалізниці"

Як повідомлялося,раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) також закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.