Є ризик транспортної ізоляції: Асоціація громад закликала уряд виділити бюджетне фінансування для "Укрзалізниці"

Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) звернулася до уряду із проханням врахувати у проєкті держбюджету на 2026 рік видатки на фінансування пасажирських перевезень залізничним транспортом.

Відповідне звернення асоціація направила до прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби та міністра економіки Олександра Соболева, повідомляє пресслужба ВАГ.

В асоціації наголосили, що забезпечення стабільної роботи пасажирського сегменту "Укрзалізниці" є питанням соціальної стабільності країни, адже нині компанія перебуває у критичному фінансовому стані.

За прогнозами, збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у 2025 році сягнуть понад 22 млрд грн. Тривалий час їх компенсували за рахунок прибутку від вантажних перевезень, однак ця модель вичерпала себе.

"Доходи від вантажних перевезень більше не в змозі перекривати стрімко зростаючі збитки пасажирського сегменту. Це створює ризики для безперервності сполучення між регіонами", – наголошується у зверненні.

Особливу увагу в асоціації звернули на соціальний аспект проблеми: більшість українців не можуть сплачувати економічно обґрунтовану ціну квитків, тому підвищення тарифів у кілька разів є нереалістичним і "відріже від базових транспортних послуг мільйони людей". Для віддалених сіл та малих міст залізниця часто залишається єдиним доступним видом транспорту.

"Залізниця забезпечує доступ громадян до освіти, медицини та соціальних послуг, сприяє збереженню зайнятості в громадах, адже дозволяє людям працювати у великих економічних центрах, та виконує стратегічну роль у час війни, впливаючи на мобільність населення та обороноздатність країни. Але без системної та передбачуваної підтримки з держбюджету забезпечити стабільне функціонування пасажирського сегмента неможливо", – зауважили у ВАГ.

Асоціація пропонує передбачити у держбюджеті на 2026 рік 22-25 млрд грн на фінансування пасажирських перевезень, що відповідає прогнозованим збиткам за 2025-2026 роки.

Крім того, ВАГ закликала створити стабільний механізм щорічної державної підтримки через окрему бюджетну програму, що дозволить уникнути "латання дірок" і забезпечить передбачуваність у плануванні.

"Фінансування залізничних перевезень у держбюджеті не слід розглядати як витрати. Це інвестиція у мобільність населення, життєздатність територій, соціальну згуртованість і стабільність держави в цілому", – підсумував виконавчий директор ВАГ Іван Слободяник.

Як повідомлялося,раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) також закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.