БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Зовнішнє фінансування
638 6

Держборг України зріс за місяць відразу на $6,6 мільярда, – Мінфін

Держборг України зріс за місяць відразу на $6,6 мільярда, – Мінфін

Станом на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,95 трильйона гривент, або $192,71 млрд в еквіваленті.

Таким чином за серпень сукупний борг зріс на 177,41 млрд грн, або на $6,58 млрд, повідомляє Мінфін.

Зазначається, що зовнішня частина державного та гарантованого боргу зросла до 5,99 трильйона гривень, або $145,17 млрд, що становить 75,34% від загальної суми. Внутрішній борг сягнув 1,96 трлн грн, або $47,54 млрд (24,66%).

У тому числі гарантований державою зовнішній борг становив 212,89 млрд грн, або $5,16 млрд (2,68% загального боргу), тоді як гарантований внутрішній – 81,23 млрд грн, або $1,97 млрд (1,02%).

Більше новин в Телеграм-каналі БізнесЦензор!

Для порівняння, у липні державний та гарантований державою борг України зріс лише на 76,92 млрд грн, або на $1,29 млрд.

Раніше повідомлялось, що Уряд прогнозує, що державний борг України наприкінці 2026 року може досягти 106% ВВП. Зокрема, згідно із розрахунками уряду, прогнозний граничний обсяг держборгу за підсумками 2026 року складе 10,47 трильйона гривень, що відповідатиме 101,6% від ВВП, а прогнозний граничний обсяг гарантованого державою боргу – 455,95 млрд грн або 4,4% відсотка від ВВП.

Автор: 

держборг (1136) борг (1922) зростання (126) Україна (127) держава (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на зЄрмакомарафеті РИГИ ПРо це сказали? Чому збільшуєте- збільшуєте витрати бюджету на канали що належать ОЛІГАРХАТУ - а це гроші партнерів .
показати весь коментар
29.09.2025 15:16 Відповісти
Пани Наталия!
А кто считает ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ?
Зеленский тратит чужие деньги !
Чужие деньги ВОВА раздал в виде ТЫСЯЧИ
Чужие деньги пойдут на повышение зарплат учителям
Весь этот ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
оплачивается налогами европейцев и американцев
Так зачем заканчивать войну?????????????????????
показати весь коментар
29.09.2025 15:20 Відповісти
На Розовую Фламингу или на золотые миндич-Унитазы ???
показати весь коментар
29.09.2025 15:31 Відповісти
Правильна назва ракети- Фламіндіч!
Дуже дорога...
показати весь коментар
29.09.2025 16:08 Відповісти
В борг бере(жере) зермак, а віддавати будуть ваші правнуки, і не грошами, а надрами які ця влада подарувала трампу за індульгенцію на царювання
показати весь коментар
29.09.2025 15:39 Відповісти
Напевно ше у якогось клоуна скінчилася епоха бідності і брехні.
показати весь коментар
29.09.2025 16:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 