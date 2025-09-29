Держборг України зріс за місяць відразу на $6,6 мільярда, – Мінфін

Станом на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,95 трильйона гривент, або $192,71 млрд в еквіваленті.

Таким чином за серпень сукупний борг зріс на 177,41 млрд грн, або на $6,58 млрд, повідомляє Мінфін.

Зазначається, що зовнішня частина державного та гарантованого боргу зросла до 5,99 трильйона гривень, або $145,17 млрд, що становить 75,34% від загальної суми. Внутрішній борг сягнув 1,96 трлн грн, або $47,54 млрд (24,66%).

У тому числі гарантований державою зовнішній борг становив 212,89 млрд грн, або $5,16 млрд (2,68% загального боргу), тоді як гарантований внутрішній – 81,23 млрд грн, або $1,97 млрд (1,02%).

Більше новин в Телеграм-каналі БізнесЦензор!

Для порівняння, у липні державний та гарантований державою борг України зріс лише на 76,92 млрд грн, або на $1,29 млрд.

Раніше повідомлялось, що Уряд прогнозує, що державний борг України наприкінці 2026 року може досягти 106% ВВП. Зокрема, згідно із розрахунками уряду, прогнозний граничний обсяг держборгу за підсумками 2026 року складе 10,47 трильйона гривень, що відповідатиме 101,6% від ВВП, а прогнозний граничний обсяг гарантованого державою боргу – 455,95 млрд грн або 4,4% відсотка від ВВП.