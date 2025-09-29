Іграшки, зарядні пристрої та електроніка: В Україні з початку року виявили 28 видів небезпечної продукції

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за перші шість місяців цього року виявила 28 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров'я та безпеки споживачів.

Як ідеться в повідомленні Держпродспоживслужби, серед вилучених із обігу товарів:

12 видів іграшок;

8 видів зарядних пристроїв;

8 видів електричного та електронного обладнання (настільні лампи, фен, обігрівач, подовжувачі).

Усі випадки порушень внесені до Системи оперативного взаємного сповіщення, а відповідна інформація про товари доступна на порталі "Увага".

Небезпечну продукцію було зафіксовано в дев'яти областях України. Найбільше порушень – у Київській, Житомирській та Полтавській областях.

Загалом із ринку вилучено понад 35 тис. одиниць такої продукції.

Більше новин читайте в Telegram-каналі БізнесЦензор

Держпродспоживслужба наголосила на необхідності перевіряти інформацію про продукцію в базі даних "Увага", звертати увагу на наявність маркування, інструкцій та сертифікатів відповідності, а також повідомляти про підозрілу продукцію до територіальних органів Служби.

Як повідомлялося, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів упродовж 2024 року отримала 5 722 індивідуальних та колективних звернень громадян, із них пропозицiй – 27 (біля 1% від загальної кількості), заяв – 4 078 (71% від загальної кількості), скарг – 1 617 (28% від загальної кількості).

Більшість звернень громадян стосувалися питань захисту прав споживачів щодо придбання неякісних непродовольчих товарів через інтернет-магазини та надання неналежної якості житлово-комунальних послуг.

Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів поновив планові перевірки органами ринкового нагляду нехарчової продукції, що були тимчасово призупинені на період дії воєнного стану, а також відновив державний контроль нехарчової продукції митними органами.