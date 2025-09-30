Швейцарія може перенести частину виробництва золота у США через мита Трампа, – Bloomberg

Швейцарія запропонувала інвестувати в американську індустрію афінажу золота, намагаючись домогтися зниження 39% імпортного мита, запровадженого минулого місяця адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Наразі йдеться про можливе перенесення до США найнижчемаржинальних операцій – переплавлення лондонських зливків вагою 400 тройських унцій у 1-кілограмові зливки, популярні в Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, цю пропозицію вже передали міністру фінансів США Скотту Бессенту та торговому представнику Джемісону Гріру. У Берні визнали, що "оптимізували" пакет поступок, щоб швидко досягти домовленості, і продовжать політичні контакти для оперативного зменшення додаткових тарифів. У Міністерстві фінансів США коментарів поки не надали.

Тарифи вже вдарили по швейцарському експорту до США і змусили переглянути прогнози зростання. На тлі сплеску золотого арбітражу на початку року Швейцарія сформувала значний профіцит торгівлі з США – понад дві третини припало на злитки, що спровокувало критику на адресу афінажної галузі.

Усередині країни лунають різні ініціативи – від ідеї 5% збору з галузі від голови "зелених" Лізи Маццоне до пропозиції Ніка Хайєка зі Swatch Group оподаткувати експорт зливків до США на 39%. Виробники заперечують, оскільки через мізерні маржі будь-яке мито фактично зупинить торгівлю, адже ніхто не платитиме навіть 1% премії понад ринкову ціну.

Швейцарсько-американські торговельні відносини, в яких домінує переробка золота



Президент асоціації виробників і трейдерів дорогоцінних металів Крістоф Вільд називає потребу переганяти золото з Британії через Швейцарію ринковою неефективністю, яку можна зняти розвинувши американський афінаш. Водночас він сумнівається, що низькомаржинальне переплавлення економічно можливе без субсидій зі Швейцарії або США.

Найбільший швейцарський афінажер Valcambi SA, що переробляє до 2 000 тонн дорогоцінних металів на рік у Балерні, оцінює відкриття нового заводу у США як комерційно невиправдане, оскільки ринок насичений пропозицією, а маржі низькі. Попри рекордні ціни споту понад $3 800 за унцію, афінаж дозволяє заробляти лише кілька доларів на переплавленні одного зливка.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп анонсував новий пакет тарифів, зокрема з 1 жовтня запроваджять 100% мито на брендові та запатентовані фармацевтичні препарати.

Виняток діятиме лише для компаній, що будують виробництво в Америці.