За минулий тиждень держава заробила на приватизації 532 мільйони. Який об’єкт продали найдорожче?

Минулого тижня Фонд держмайна провів 8 онлайн-аукціонів приватизації у системі "Prozorro.Продажі" загальною сумою 532,02 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

"Зростання ціни відбулося у 2,82 рази, що у середньому становить 281,80 %. Загалом за лоти змагалися 64 учасники, тобто у середньому на лот припадало 8 охочих придбати державні об’єкти", - йдеться в повідомлені.

Найдорожчим став пакет 73,2784% акцій СК АТ "Завод "КВАНТ" у Києві. П'ятеро учасників підняли вартість у 2,34 раза - від стартових 172,96 млн грн до 401,5 млн грн.

Попитом також користувався ЄМК ДП "Український державний інститут по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості "Укррибпроект" у Києві - ціна зросла з 7,53 млн грн до 61,1 млн грн за участі 11 претендентів.

Цього тижня Фонд планує провести 23 аукціони. Серед лотів - ЄМК ДП "Славутський комбінат "Будфарфор", 100% частка у ДП "Атлантіс-Пак Україна", ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" та інші.

Раніше повідомлялось, що Фонд держмайна (ФДМУ) вдруге не зміг приватизувати завод "Мотордеталь-Конотоп", конфіскований у російського сенатора Сергія Калашника.

Цього разу для участі у приватизаційному аукціоні в системі "Prozorro.Продажі" не зареєструвався жодний учасник.