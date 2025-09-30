"Наймали людей, взагалі не пов’язаних з медициною": регулятор виявив порушення у найбільшій мережі аптек "Подорожник"

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками провела позапланові перевірки у найбільшій мережі аптек "Подорожник" та виявила порушення ліцензійних умов.

За підсумками інспекцій мережі видано припис на усунення порушень, невиконання якого може призвести до позбавлення ліцензії на відпуск ліків, повідомляє "Економічна правда".

За даними урядових співрозмовників, у вересні перевірено 33 аптеки у Києві та Київській області. У більшості об’єктів зафіксовано невідповідність ліцензійним вимогам - продавцями виступали особи без профільної фармацевтичної освіти.

"На роботу наймали людей, взагалі не пов’язаних з медициною, які не розуміють, що вони відпускають покупцю", - зазначає джерело у владі.

СЕО мережі "Подорожник" Тарас Коляда не підтвердив і не спростував твердження про найм некваліфікованих працівників.

"Якби ми наймали на посади людей не з професіями фармацевтів, чи простоювали б у нас аптеки в очікуванні відкриття?", - риторично відповів він.

Перевірки стали можливими після того, як у серпні 2025 Міністерство охорони здоров’я дозволило Держлікслужбі проводити позапланові інспекції. Ліцензійні умови регулюють діяльність учасників фармринку і передбачають обов’язкову наявність у персоналу відповідної освіти та кваліфікації.

Відтак, дані із Системи обліку даних РРО можуть бути самостійною підставою для висновків під час проведення фактичної перевірки, зазначається у повідомленні.