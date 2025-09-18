Верховний Суд дозволив податківцям використовувати дані системи обліку РРО під час перевірок

Верховний Суд підтвердив право Державної податкової служби (ДПС) використовувати під час фактичних перевірок податкову інформацію із Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Таке рішення Верховний Суд ухвалив у справі №280/6835/23, повідомляє пресслужба ДПС.

Відтак, дані із Системи обліку даних РРО можуть бути самостійною підставою для висновків під час проведення фактичної перевірки, зазначається у повідомленні.

Загалом Верховний Суд, аналізуючи норми Податкового кодексу, вказав на допустимість використання інформації, що надходить від платників через інформаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи, зокрема:

про фінансово-господарські операції;

про застосування РРО/ПРРО;

електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, поданих через СОД РРО;

іншої інформації, що міститься в СОД РРО.

Верховний Суд також підтвердив право контролюючих органів під час фактичної перевірки досліджувати дотримання порядку розрахунків за весь період, що перевіряється, додали у ДПС

