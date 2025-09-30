Путіну бракує грошей: Влада РФ планує підвищити тарифи ЖКГ майже на 30% за три роки

Уряд РФ заклав у прогнозній рамці бюджету на 2026-2028 роки зростання втрат домогосподарств за житлово-комунальні послуги на 27,9%.

Це суттєво вище торішніх планів і квітневих оцінок, попри припущення про повернення інфляції до 4% уже наступного року, повідомляє The Moscow Times.

Згідно документу, сукупний платіж ЖКГ для населення зросте на 9,9% у 2026, на 8,7% у 2027 і на 7,1% у 2028. Для порівняння, рік тому очікували лише 5,4% та 4,8% у 2026-2027, а у квітні прогнозували 9,8%, 7,9% і 5,9%.

Щодо газу, то для надійності постачання, "соціальної газифікації" та підключення тимчасово окупованих територій до єдиної газової системи РФ оптові ціни на газ індексуватимуть на 3 п.п. понад прогнозну інфляції у 2026-2028. За оновленою траєкторією це 9,6%, 9,1% і 7% за роками - сумарно 27,9%.

Тарифи на електроенергію зростуть на 11,3% у 2026, 8,6% у 2027 і 9,1% у 2028 - всього 31,9%, більше за квітневі 9,3%, 6,9% і 4,9%. Мінекономрозвитку РФ пояснює це потребою у великих інвестиціях в енергосистему.

Витрати на тепло, воду та водовідведення також підвищаться. Плата за опалення зросте на 9,9%, 9,3% і 6,8% у 2026-2028. Водопостачання і водовідведення - на 9,8% та 9,3% у 2026, 8,9% та 8,6% у 2027, 5,9% та 5,8% у 2028.

Очікується, що за рахунок тарифів для комунальних компаній вийде сформувати "цільову додаткову виручку під реалізацію інвестпрограм" або +1,5% до виручки щороку.

"Уже навіть індексацією це не назвеш, адже прогноз інфляції значно нижчий", - каже російський економіст Євгеній Коган, припускаючи, що у разі вищої фактичної інфляції тарифи можуть підняти ще. На його думку, через зношеність мереж держава перекладатиме модернізацію як на бюджет, так і на споживачів: "Піднімуть і податки, і комуналку".

Раніше повідомлялось, що Росія планує спрямувати ще 39,543 трлн руб на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028, що відповідає близько $477 млрд.

Після стрибка останніх років оборонні видатки і далі залишаться на рекордно високих рівнях, попри погіршення доходної бази бюджету.