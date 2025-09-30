"Київпастранс" оголосив тендер на купівлю 40 тролейбусів за один мільярд гривень

КП "Київпастранс" розпочало тендер на закупівлю 40 нових тролейбусів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення.

Мета закупівлі - оновити рухомий склад, підвищити безпеку перевезень, забезпечити безперебійну роботу і скоротити інтервали руху на міських маршрутах, повідомляє пресслужба КМДА.

Оновлення відповідає сучасним стандартам доступності та є частиною Плану заходів зі створення безбар'єрного простору в Києві. Нові машини мають забезпечити комфортні умови для пасажирів і стабільну роботу мережі.

Тролейбуси повинні мати низьку підлогу і довжину понад 11,9 метра. Орієнтовна пасажиромісткість - близько 100 осіб, із них 34 місця - сидячі, не менше 4 - для представників маломобільних груп; у салоні передбачено місце для пасажирів на кріслі колісному.

Комплектація включає системи опалення і кондиціювання, тоновані вікна, світлодіодне освітлення, пандус, електронні інформаційні табло та систему відеонагляду. Також встановлять гучномовну систему оповіщення про маршрут і зупинки, обладнання для автоматизованої оплати проїзду та GPS-трекери для контролю руху.

Очікувана вартість закупівлі - 1 008 266 666,80 грн, термін постачання - до 1 жовтня 2026 року. "Київпастранс" закликає виробників долучитися до тендеру і взяти участь в оновленні міського транспорту.

Раніше повідомлялось, що Київська міська рада розгляне проєкт рішення про залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій нової Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Влада Києва також сподівається отримати від міжнародних партнерів технічну допомогу, галузеві консультації та проєктний моніторинг.