JuniorS Games: "ПриватБанк" допоміг організувати навчальні фестивалі з фінансової грамотності для понад 16 000 дітей

Впродовж серпня та вересня ГО "ДжуніорС" за підтримки "ПриватБанку" та Mastercard організували низку масштабних сімейних фестивалів JuniorS Games, присвячених розвитку фінансової грамотності серед дітей.

Учасниками заходів, що відбулися у Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Хмельницькому та Черкасах, стали понад 16 тисяч дітей та їхніх батьків, повідомили у пресслужбі "ПриватБанку".

Під час заходу діти та підлітки змогли в ігровій та простій формі дізнатися про основи управління фінансами і зробити свої перші кроки у фінансовій грамотності, зазначається у повідомленні.

Зокрема, під час гри-квесту "Ліга фінансових супергероїв" діти вчилися раціонально використовувати бюджет, дізнавалися, як не потрапити у пастку шахраїв, а ще побачили закулісся того, як працюють банки.

Особливістю заходу стала робота виїзних відділень "ПриватБанку", де всі охочі мали можливість відкрити "Картку Юніора". А найактивніші діти та підлітки могли виграти смарт-годинники, додали у пресслужбі банку.

Керівниця напрямку зі зв’язків з громадськістю та комунікацій "ПриватБанку" Олеся Жулинська розповіла, що особливо емоційним елементом квесту була "Стіна мрій", де діти могли записувати свої бажання.

"Абсолютна більшість дітлахів писали про те, що мріють про перемогу України та мир. Для нас дуже важливо, що ці заходи стали можливістю для дітей і підлітків відволіктися від складних реалій війни і водночас отримати цінні знання, які допоможуть їм у дорослому житті. Наприклад, діти писали на "Стіні мрій" і про свої матеріальні бажання – гаджети, книги чи подорожі. Ми подарували їм трекери заощаджень, які навчать відкладати кошти і втілювати свої мрії", – розповідає Олеся Жулинська,

Вона додала, що через таку просту і ігрову форму як JuniorS Games, "ПриватБанк" інвестує в освіту і формування фінансово-грамотного та відповідального покоління.

Співзасновник громадської організації JuniorS, телеведучий Олександр Педан зауважив, що такі родинні фестивалі проводяться вже восьмий рік.

"Діти у чотирьох містах України змогли в офлайні відчути радість командної гри, спробувати себе у різних спортивних активностях, проявити креативність на арт-зонах, а також прокачати знання з фінансової грамотності разом із "Лігою фінансових супергероїв". Для нас це доказ, що зміни можливі, якщо діяти разом і давати дітям простір для руху та розвитку", – додав громадський діяч.

