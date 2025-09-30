Нацбанк випустив монету, присвячену Силам безпілотних систем ЗСУ. ФОТО

Національний банк України 30 вересня 2025 року ввів у обіг нову обігову пам'ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних Сил України".

Як повідомили в НБУ, нова монета продовжує серію "Збройні Сили України" та вшановує внесок у захист територіальної цілісності України військовослужбовців Сил безпілотних систем Збройних Сил України, які є символом інноваційності, технологічної переваги та інтелекту українського війська.

Обігова пам’ятна монета "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" має номінал 10 грн, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Головним елементом композиції реверсу монети є емблема Сил безпілотних систем Збройних Сил України – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил.

Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем. Також по колу розміщено написи: "Сили безпілотних систем ЗСУ" (угорі) та девіз формування під час його створення: "Наша зброя – розум" (унизу).

Дизайн реверсу монети створила Тетяна Балута, аверсу – Володимир Дем'яненко. Скульптор – Володимир Дем'яненко.

Обігова пам’ятна монета "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" є обов'язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 грн.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам'ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам'ятної монети "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, зображено сталеву ластівку, емблему Сил безпілотних систем Збройних Сил України, на тлі стилізованих повітряних потоків. Тираж роликів – 20 тис. штук.

Придбати ролик із 25 обігових пам'ятних монет "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" можна з 2 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб'юторах.









Раніше стало відомо, що дохід Національного банку України, отриманий від продажу пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції, становить 346 млн грн за неповні вісім місяців 2025 року.

До того повідомлялося, що українська монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та потрапила до десятки найкращих за підсумками міжнародного конкурсу Coin of the Year.