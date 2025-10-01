"Нова пошта" попередила про затримку доставки відправлень через зливи на Одещині

Через наслідки надзвичайно сильних дощів на Одещині, що тривають із вчорашнього дня, можливі затримки у доставці відправлень.

Про це повідомляє "Нова пошта".

"Наразі ми не можемо підʼїхати до частини наших відділень через негоду. Ми уважно стежимо за ситуацією і робимо все, щоб ваші відправлення прибули якнайшвидше", – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, сильна злива паралізувала Одесу у вівторок, 30 вересня. В регіоні зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів.

Внаслідок сильної зливи в Одесі та Одеському районі надзвичайники врятували 231 людину та евакуювали з води 46 одиниць техніки, серед яких три автомобілі швидкої допомоги.

За прогнозами синоптиків, сьогоднішня доба для Одещини також буде складна через значні опади. 1 жовтня заклади загальної середньої освіти у місті працюватимуть у дистанційному форматі через негоду. У частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів. Водночас влада обіцяє забезпечити функціонування чергових груп та класів початкової школи.