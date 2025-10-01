Тернопіль планує закупити нові автобуси за програмою пільгового кредитування "5-7-9%"

Тернопільська міськрада погодила придбання орієнтовно 8-9 нових автобусів для КП "Міськавтотранс" за кредитною програмою "Державний кредит 5-7-9%".

Сума проєкту оцінюється в 33 млн грн, повідомляє ZAXID.NET.

За словами керівника міського управління транспорту Олега Вітрука, планують закупити до 9 одиниць транспорту.

"Заплановано придбати нові автобуси. Орієнтовно 8-9 одиниць, в залежності від результатів тендерної процедури", - йдеться у відповіді посадовця.

Управління готує документи для тендеру. Після визначення переможця КП має з власних коштів перерахувати аванс - не більше 30% вартості транспорту.

До техвимог належать низькопідлогове виконання, наявність кондиціонування та пасажиромісткість 50-70 осіб. В автобусі має бути одне місце для пасажира на кріслі колісному. Передбачено закупівлю автобусів марки "Атаман" або їх аналогів 2025 року випуску.

Раніше повідомлялось, що КП "Київпастранс" розпочало тендер на закупівлю 40 нових тролейбусів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення.

Мета закупівлі - оновити рухомий склад, підвищити безпеку перевезень, забезпечити безперебійну роботу і скоротити інтервали руху на міських маршрутах.