Київ отримав 30 нових автобусів за кошти ЄІБ. ФОТОрепортаж

Київ отримав першу партію з 30 нових сучасних пасажирських автобусів у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України".

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 20 із цих автобусів сьогодні, 30 вересня, вийшли на міські маршрути. Ще 10 прибули до столиці минулими вихідними та після проходження необхідних процедур також розпочнуть роботу на лінії.

"До кінця цього року очікуємо прибуття ще 30. А загалом місто має отримати 85 автобусів, придбаних за кошти кредитної позики ЄІБ у розмірі 18,5 млн євро", – заявив Кличко.

Це 12-метрові низькопідлогові автобуси, обладнані пандусом для людей із інвалідністю та маломобільних груп населення, з інформаційними табло, системою кондиціонування й опалення, камерами відеоспостереження, системою озвучення зупинок, енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом.

"Новий транспорт курсуватиме на маршрутах у різних районах міста. Зокрема, на 24, 62, 110 та 119 маршрутах", – додав мер Києва.











Раніше повідомлялося, що харківське комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" уклало договір на закупівлю 85 вживаних низькопідлогових автобусів VDL Citea LLE120.225 на загальну суму 229,98 млн грн.

На початку вересня стало відомо, що Львівська міська рада уклала угоду на придбання 48 автобусів у місцевого виробника "Електронмаш" за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року.