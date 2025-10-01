Європа входить у зиму із заповненими сховищами та стабільними цінами на газ, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

ЄС починає опалювальний сезон із заповненими на 82% підземними сховищами газу, що знижує напругу на ринку.

Проте трейдери попереджають, що ключовим фактором стане погода цієї зими, повідомляє Bloomberg.

"Ми у відносно хорошій позиції... Велике питання – чи буде прийдешня зима останньою, коли ринок хвилюватиметься щодо постачання газу", – зауважив головний аналітик A/S Global Risk Management Арне Лоуманн Расмуссен.

Загалом, запаси палива все ще нижчі за середні показники минулих років, але достатньо високі, щоб заспокоїти ринки, зазначає Bloomberg.

Зазвичай запаси покривають близько третини зимового попиту на газ у Європі, що дозволяє згладжувати сезонні коливання цін. Водночас частина аналітиків очікує, що у 2026 році глобальна пропозиція газу почне переважати попит, полегшуючи закачування газу влітку й зменшуючи цінову волатильність для споживачів Європи.

Попри різкий відкат від піків 2022 року, на початку 2025 року відновилися побоювання нового значного зростання цін через холодну погоду, слабку вітрогенерацію та менший імпорт з Росії, що знизило запаси до мінімумів за останні роки. На фоні цього, сплески спекулятивних цін у Німеччині взагалі ставили під сумнів економіку закачування.

Однак влітку Європа залучила додаткові партії LNG на тлі слабкого попиту Китаю й млявої промисловості в регіоні. З квітня по вересень обсяги закачування були на третину вищі, ніж торік. Нещодавнє уповільнення пов’язане з сезонними роботами в Норвегії та Алжирі й раннім похолоданням.

"Запаси можуть зрости до близько 89% до кінця жовтня – цього більш ніж достатньо, щоб підтримати зимову пропозицію на ринку", – оцінив директор з європейського газу та LNG у Wood Mackenzie Том Маржек-Менсер.

Водночас рівні наповненості сховищ істотно різняться між країнами. У Франції цей показник вже перевищив 90%. Німеччина відстає, оскільки найбільше сховище Rehden заповнене лише на 29% проти цілі 45%, однак загальні резерви вважаються достатніми. Trading Hub Europe повідомила, що "ситуація зі сховищами розвинулася дуже позитивно".

У Великій Британії, де місткість сховищ одна з найменших у Європі, найбільший об’єкт цього літа взагалі не поповнювали після минулого сезону, що посилило залежність від імпорту, передусім LNG.

Також зазначається, що за відсутності раптових збоїв Європа може завершити сезон із сховищами, заповненими на 33%, проти середніх 45% за останні п’ять років. Водночас у разі холодної зими рівень заповненості сховищ може впасти до 22%.

Раніше повідомлялось, що на сьогодні вісім держав-членів Європейського Союзу продовжують імпортувати природний газ із Росії.

Проте речниця Європейської Комісії Ана Кайса Ітконен заявила, що в комісії не знають, де він зберігається і де зрештою споживається.