"Історична угода": "Нафтогаз" отримає 300 мільйонів євро від ЄІБ на закупівлю газу

Група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро.

Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими, повідомили у пресслужбі "Нафтогазу", назвавши укладену угоду "історичною".

В компанії уточнили, що фінансування виділене в межах Плану підтримки енергетики України, запровадженого ЄІБ, та забезпечується гарантією Єврокомісії в межах Ukraine Investment Framework (UIF).

В межах цієї угоди "Нафтогаз" зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну кредиту ЄІБ, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

"300 мільйонів євро від ЄІБ – це суттєва та практична підтримка, яка допоможе нам гарантувати енергетичну стійкість країни напередодні зими", – наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, цього року "Нафтогаз" планує спрямувати спрямовує $2,5 млрд на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Зокрема, "Нафтогаз України" уклав три кредитних угоди з державними "Приватбанком", "Укргазбанком" та "Укрексімбанком" на загальну суму 11,85 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.

Крім того, "Нафтогаз" отримав кредит від ЄБРР на 500 мільйонів євро та очікує на близько $100 млн від Норвегії на імпорт газу напередодні зими.