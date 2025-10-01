У Росії малому бізнесу дозволили пів року не платити за боргами

У Росії малі та середні підприємства (МСП) можуть брати кредитні канікули на пів року – такий закон набрав чинності з 1 жовтня. Відстрочення платежів за кредитом, виданим з 1 березня 2024 року, зможе отримати будь-яке підприємство, якщо йому потрібний перепочинок в обслуговуванні боргу, незалежно від того, знизився виторг чи ні (відсотки продовжать нараховуватися).

Якщо МСП має кілька кредитів, канікули можна брати раз на п'ять років по кожному з них, пише The Moscow Times.

Обмеження є лише на суму позики: 10 млн руб. – для самозайнятих, 60 млн руб. – для мікропідприємств, 400 млн руб. – для малих та 1 млрд руб. – для середніх підприємств.

МСП у Росії переживає погіршення економічної ситуації складніше за великий бізнес. Індикатор бізнес-клімату, який розраховує Центробанк РФ за підсумками опитувань понад 10 тис. підприємств, у вересні становив для бізнесу 2,7 пункта, для середніх компаній – 1,4 пункта, а малих і мікропідприємств 1,7.

У майже половини МСП у Росії останніми місяцями падають продажі, а зростають – трохи більше, ніж у чверті. Індекс ділової активності, що розраховується за підсумками опитувань, балансує на межі зростання і спаду, а компонента "продажі" залишається "в зоні глибокого спаду". Серпневе опитування показало, що майже половина (46%) компаній очікують, що за підсумками року їхні продажі виявляться нижчими за план.

У малого та середнього бізнесу менший запас міцності, і він першим почав затримувати платежі перед банками, зазначав ЦБ Росії. За його даними, на 1 серпня банки видали МСП 13,6 трлн руб. кредитів. При цьому портфель швидко псується: від початку року портфель виріс на 6%, а прострочена заборгованість – на 17,1%, до 749,2 млрд руб. Її частка зросла із 4,4% до 5,5%.

Раніше повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Так, кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

До того стало відомо, що російським компаніям масово донараховують податки, а частка виїзних перевірок місцевих податківців, які завершувалися без додаткових претензій до бізнесу, знизилася з 5% у першому півріччі 2022 року до 2,2% у 2025 році.

У червні повідомлялося, що Кремль запускає реформу податків для малого та середнього бізнесу в Росії, щоб наповнити федеральний бюджет, по якому вдарили провал сировинних доходів та вичерпання Фонду національного добробуту.