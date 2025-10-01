Нацполіція замовила алкотестери на 13 мільйонів

Державне управління "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 25 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "АТЗТ Компанія "Сатурн Дейта Інтернешенл" алкотестерів на 12,53 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, до грудня держуправління має отримати 179 комплектів алкотестерів виробництва Dräger (Німеччина) по 69 978 грн, або 1 438 євро. Гарантія становитиме п'ять років.

Кожен комплект включає:

газоаналізатор Dräger Alcotest 6820;

мобільний термопринтер Dräger Mobile Printer;

кейс System Case Dräger Alcotest.

Поліція вперше купує саме цю модель централізовано у великій кількості. Обласні управління замовляли її по одному-кілька комплектів майже за такою самою ціною – 69 989 грн.

Після повномасштабного вторгнення Росії, в серпні 2022 року Центр замовляв інші, більш просунуті й дорогі алкотестери Dräger Alcotest 7510 OIML із модулем GPS по 67 750 грн і принтери по 22 857 грн. Разом це складало 90 607 грн, що дорівнювало 2 479 євро. Обсяг того замовлення і постачальник невідомі, оскільки це була оборонна закупівля.

До повномасштабного вторгнення РФ великі закупівлі алкотестерів для поліції проводило Державне агентство інфраструктурних проектів України. Постачальником була компанія "Сатурн Дейта Інтернешенл".

Тоді, у 2019-2020 роках згаданий більш дорогий алкотестер Dräger Alcotest 7510 OIML із модулем GPS коштував 50 155 грн, а принтер – 19 845 грн, що разом складало 70 000 грн. У 2020 році ця ціна дорівнювала 2 261 євро, а в 2019 році – 2 294-2 335 євро.

Зараз у "Мед-Магазині" нинішня модель Alcotest 6820 із принтером коштує 79 905 грн, або 1 651 євро, а більш просунута Alcotest 7510 із GPS і принтером – 160 000 грн, або 3 305 євро.

Відтак, після зростання курсу євро Нацполіція купила простішу модель по старій гривневій ціні.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на спрощену закупівлю більше ніхто не прийшов.

Для участі в ній треба було принести аналогічний договір за кодом 38430000-8 "Детектори та аналізатори", який міг бути частково виконаний. Ще вимагався сертифікат, довіреності чи авторизаційного листа від виробника чи його представника в Україні. Крім того, забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії становило 3% від очікуваної суми, а забезпечення виконання договору у формі депозиту – 5% його ціни.

Засновниками столичної "Сатурн Дейта Інтернешенл" є приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "Рош" Ростислава Шерстюка, який нею керує, та її ж ДочП "Торговий дім "Атлантіс". Від створення "Прозорро" в 2016 році фірма отримала державних підрядів на 78,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція замовила електронних браслетів на 39,85 млн грн, що має вдвічі збільшити їх кількість.

Наприкінці серпня Нацполіція купила ще 150 автомобілів для поліцейських за 175,38 млн грн.