Кремль збільшить витрати на пропаганду до нового рекорду

Російський уряд заклав у проєкт бюджету на 2026 рік збільшення фінансування державних телеканалів, ЗМІ та пропагандистських проєктів у інтернеті до нового історичного рекорду – 146,3 млрд руб. (понад $1,77 млрд).

Це випливає з пояснювальної записки до закону про бюджет, передає The Moscow Times.

Порівняно з поточним роком витрати за статтею "засоби масової інформації" збільшаться на 9,1 млрд руб., або 7%, а якщо порівнювати з 2021 роком – на 28%, або 32,4 млрд руб.

У результаті їхній загальний обсяг перевищить річні бюджети середніх російських регіонів.

У середньому держпропаганда коштуватиме російському бюджету 12,1 млрд руб. на місяць, або 2,81 млрд руб. на тиждень, а головними одержувачами коштів залишаться державні ТВ-канали.

Від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України російський бюджет витратив на держпропаганду майже 500 млрд руб.

Утім, незважаючи на щедре фінансування, зацікавити аудиторію провладним медіа стає дедалі складніше. Кількість глядачів "Першого каналу" з початку 2022 року скоротилася на чверть, НТВ втратив 13% глядачів, а флагманське ток-шоу Владіміра Соловйова на каналі "Росія-1" вилетіло з топ-50 програм на російському ТБ.

У середині вересня повідомлялося, що федеральне російське агентство "Россотрудничество", яке просуває інтереси Кремля за кордоном і вважається прикриттям для роботи російських спецслужб за кордоном, за неповний 2025 рік витратило на роботу з іноземцями рекордну за 14 років суму.

До того повідомлялося, російський телеканал Russia Today (RT), очолюваний пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, за минулий рік витратив на поширення кремлівських наративів у світі рекордну в своїй історії суму – 31,7 млрд руб. ($390 млн) – на 4,2 млрд руб. більше, ніж 2023 року.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року американський відеосервіс YouTube почав блокувати канали російських державних медіа по всьому світу.