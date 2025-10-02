План доходів держбюджету перевиконали з початку року на 71 мільярд, – "слуга народу" Підласа

План доходів держбюджету України за підсумками січня-вересня 2025 року перевиконано на 71,1 мільярда гривень.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

"За оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 9 місяців надійшло 1,6 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів). Це на 4,6% або на 71,1 млрд грн більше плану на звітний період (зі змінами, які вносились бюджетами влітку)", – повідомила Підласа.

Вона уточнила, що перевиконано план надходжень від сплати більшості основних податків, за винятком імпортного ПДВ та акцизу з вироблених в Україні товарів.

Крім того, від розміщення облігацій внутрішньої державної позики до держбюджету за 9 місяців надійшло 382,3 млрд грн.

"Уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат державного бюджету", – зауважила голова Комітету.

Вона додала, що також від початку року Україна отримала $30,6 млрд міжнародної допомоги. Ще 4 млрд євро від ЄС Україна отримала 1 жовтня.

Підласа також назвала основні статті витрат бюджетних коштів:

оборона – 63,3% усіх видатків загального фонду, або 1,78 трлн грн, які повністю забезпечуються власними ресурсами;

погашення ОВДП – 364,9 млрд грн;

соцзахист і підтримка ветеранів (без публічних інвестпроєктів) – 290,1 млрд грн;

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 246,3 млрд грн;

програма медичних гарантій – 124,2 млрд грн;

погашення зовнішнього боргу – 86,1 млрд грн;

зарплата вчителів в школах (з доплатами) – 83,1 млрд грн;

базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) – 36,4 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнав ймовірність того, що уряд буде вимушений вдруге просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити видатки на сектор безпеки і оборони через "ситуацію на полі бою".

За даними видання ЕП, Міністерству оборони до кінця 2025 року бракує ще 417 мільярдів гривень, однак після "продуктивного обговорення" в уряді суму зменшили до 280 млрд грн. Водночас з урахуванням потреб інших силових відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших) оборонні видатки слід збільшити приблизно на 300 млрд грн вже до кінця жовтня.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада вже ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.