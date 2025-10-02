Ціни на нафту зростають після падіння до кількамісячних мінімумів через очікування нових санкцій проти РФ, – Reuters

Ціни на нафту повернулись до зростання після зниження протягом трьох попередніх сесій на тлі побоювань надлишку пропозиції.

У четвер вранці нафта еталонного сорту Brent дорожчає на 0,57% – до $65,72 за барель. американська WTI – 0,55%, до $62,12 за барель, повідомляє Reuters.

На ціни могло вплинути очікування посилення санкцій проти російської нафти. Водночас частина аналітиків пояснює рух цін лише технічним відскоком, оскільки напередодні Brent і WTI різко втратили близько 1%, закрившись на мінімумах із 5 червня та 30 травня відповідно.

"Попит на купівлю з’явився, коли WTI наблизився до рівня $60, а підвищені геополітичні ризики та спекуляції щодо жорсткіших санкцій проти російської нафти також додали підтримки", – сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment.

Міністри фінансів G7 заявили про намір посилити тиск на покупців російської нафти. Крім того, очікується, що США нададуть Україні розвіддані для ударів далекобійними засобами по енергетичній інфраструктурі РФ, що має ускладнити отримання Кремлем доходів від нафти.

Додаткову підтримку ринку забезпечує попит з боку Китаю. Водночас занепокоєння щодо шатдауну уряду США та очікування підвищення видобутку ОПЕК+ стримують зростання цін.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту продовжують знижуватись через можливість нового збільшення квот ОПЕК+.

Крім того, минулої суботи вперше за 2,5 року на ринок повернулася нафта з напівавтономного регіону Іракського Курдистану. Додаткові потоки підсилюють очікування профіциту.