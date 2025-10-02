"Маленька сума, багато негативу": У Раді може не вистачити голосів за акциз на солодкі напої, – Підласа
Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа вважає, що у парламенті може забракнути голосів за пропонзицю запровадити акциз на солодкі напої, який уряд розглядає як додаткове джерело для збільшення доходів бюджету у 2026 році.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".
"Я думаю, це не буде прийнято. Це складно проголосувати в Верховній Раді", – наголосила Підласа.
За її словами, під податок підпадають води з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин, однак напої без цукру "Zero" теж мають оподатковуватися. Ставка – 0,1 євро за літр, що орієнтовно додає 4,8 грн/л до ціни літра напою.
Втім, запровадження цього збору може зіткнутися з низкою проблем з точки зору адміністрування.
"Не зрозуміло, як цей акциз адмініструвати. Якщо механізму нема, то має бути стандартне адміністрування по типу акцизної марки. Плюс дуже багато маленьких виробників солодкої газованої води. Я думаю, що ефект від цього буде набагато менший, ніж 8,5 млрд гривень просто через погане адміністрування. Це маленька сума для бюджету, а негативу може бути багато", – додала Підласа.
Раніше повідомлялось, що Кабмін врахував у проєкті державного бюджету на 2026 рік надходження від оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), а також акцизу на солодкі напої.
Зокрема, прогнозний показник доходів державного бюджету також враховує додаткові обсяги надходжень:
- 14 мільярдів гривень – за рахунок ухвалення законопроєкту №14025 про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt тощо;
- 8,5 мільярда гривень – за рахунок ухвалення законопроєкту №9032-1 про запровадження акцизного податку на води з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.
