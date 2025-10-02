"Маленька сума, багато негативу": У Раді може не вистачити голосів за акциз на солодкі напої, – Підласа

Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа вважає, що у парламенті може забракнути голосів за пропонзицю запровадити акциз на солодкі напої, який уряд розглядає як додаткове джерело для збільшення доходів бюджету у 2026 році.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Я думаю, це не буде прийнято. Це складно проголосувати в Верховній Раді", – наголосила Підласа.

За її словами, під податок підпадають води з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин, однак напої без цукру "Zero" теж мають оподатковуватися. Ставка – 0,1 євро за літр, що орієнтовно додає 4,8 грн/л до ціни літра напою.

Втім, запровадження цього збору може зіткнутися з низкою проблем з точки зору адміністрування.

"Не зрозуміло, як цей акциз адмініструвати. Якщо механізму нема, то має бути стандартне адміністрування по типу акцизної марки. Плюс дуже багато маленьких виробників солодкої газованої води. Я думаю, що ефект від цього буде набагато менший, ніж 8,5 млрд гривень просто через погане адміністрування. Це маленька сума для бюджету, а негативу може бути багато", – додала Підласа.

Читайте також: План доходів держбюджету перевиконали з початку року на 71 мільярд, – "слуга народу" Підласа

Раніше повідомлялось, що Кабмін врахував у проєкті державного бюджету на 2026 рік надходження від оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), а також акцизу на солодкі напої.

Зокрема, прогнозний показник доходів державного бюджету також враховує додаткові обсяги надходжень: