Податківці розробили систему для автоматичного списання податкових боргів з рахунків

Державна податкова служба вже розробила і почала тестувати програмне забезпечення, яке дозволить списувати заборгованість зі сплати податків з рахунків боржників в автоматичному режимі.

Про це в. о. голови ДПС Леся Карнаух розповіла під час зустрічі з бізнесом та громадськістю, повідомляє пресслужба відомства.

"Нова система передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це забезпечить примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Держподаткова служба спільно із Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у "Дії".

"Зокрема, хочемо створити нову послугу для громадян про майнові податки. Щоб кожен у Дії міг перевірити свої об’єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто), звірити дані, отримати нарахування, дізнатися про борг і, звісно, сплатити податки", – розповіла Леся Карнаух.

Раніше повідомлялось, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") раніше заявив, що Верховна Рада не поспішатиме ухвалювати законопроєкт про оподаткування операцій з віртуальними активами, цілком можливо, що остаточно його ухвалить вже наступне скликання парламенту.

Нагадаємо, що ще у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада досі не зробила.