Скандал зі звільненням голови "Укренерго": Наглядова рада погодилась залишити Зайченка на посаді (оновлено)

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії.

Про це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко ("Батьківщина") повідомив у Facebook.

"Наглядова рада "Укренерго" передумала звільняти Зайченка. Після "тривалих дискусій з Міненерго" його вирішили лишити на посаді. Правління компанії також збережеться в діючому на 26 вересня складі", – написав депутат.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили у пресслужбі Міненерго, зауваживши, що узгодили подальші пріоритети роботи "Укренерго" з наглядовою радою.

"Міністерство енергетики та наглядова рада й надалі тісно співпрацюватимуть, проводячи регулярні зустрічі для обговорення поточних та нагальних питань, зокрема щодо захисту обʼєктів критичної інфраструктури, стабільної роботи енергосистеми, покращення фінансового стану компанії", – зазначили у Міненерго.

Своєю чергою голова наглядової ради Єппе Кофод в мережі Linkedin зранку четверга повідомив, що покидає Україну після кількох напружених днів роботи, пообіцявши уточнити подробиці згодом.

"Після кількох напружених днів у Києві я залишаю Україну. Це була дуже складна робота голови наглядової ради НЕК "Укренерго", з надзвичайно складними питаннями на порядку денному. Детальніше про це пізніше", – написав Кофод.

Як повідомлялося, 26 вересня наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління через втрату довіри та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки керівника компанії. Також було звільнене правління компанії.

27 вересня наглядова рада заявила про перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії Міненерго. Зокрема, одразу після звільнення Зайченка міністерство зобов'язало наглядову раду компанії проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві, а також погоджувати з ним будь-які пресрелізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії. Зауважимо, що таких вимог до інших державних енергетичних компаній немає.

Через це рішення Міненерго наглядова рада "Укренерго" не змогла провести заплановане термінове засідання вранці 27 вересня, щоб сформувати нове правління компанії, оскільки четверо незалежних членів живуть за кордоном і не могли так швидко прибути до Києва.

До того ж Міненерго через суд заблокувало звільнення Зайченка з посади голови правління "Укренерго".

За даними агентства "РБК-Україна", через це вже в понеділок іноземні члени наглядової ради "Укренерго" прибули до Києва і почали консультації з представниками Міністерства енергетики, ці перемовини тривали до середи включно.

Крім Зайченка і Брехта, до складу правління "Укренерго" входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.

Наглядова рада після відкликання Міненерго Юрія Бойка складається з шести осіб, четверо з яких незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен. Представники держави це Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.