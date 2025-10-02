Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" неприпустиме без економічного обґрунтування, – НАДПУ

Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" стане ударом по добувній галузі та економіці загалом, тому держава має взяти на себе компенсацію збитків пасажирських перевезень.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Ориничак, передає УНІАН.

Вона нагадала, що транспортний комітет Верховної Ради вже підтримав виділення з бюджету близько 24 млрд грн на покриття операційних витрат "Укрзалізниці" у 2026 році. За її словами, це має стати гарантією стримування тарифів.

"Якщо ці кошти будуть закладені, піднімати вантажні тарифи – безпідставно. Для добувної галузі логістика – від 30% до 60% собівартості продукції. Будь-яке необґрунтоване зростання тарифів фактично позбавляє компанії можливості працювати", – наголосила Ориничак.

Вона також зауважила, що сьогодні немає прозорих розрахунків, які могла б підтвердити потребу в підвищенні тарифів.

"Ми неодноразово зверталися до "Укрзалізниці" з проханням надати економічні розрахунки. Але жодного обґрунтування бізнес не отримав. Це породжує сумніви щодо необхідності індексації", – пояснила виконавча директорка НАДПУ.

За словами Ориничак, в Україні створилося "замкнене коло" у сфері логістики. Через зростання тарифів бізнес частково переходить на автоперевезення, що веде до руйнування доріг та нових витрат бюджету на їхній ремонт.

"У результаті ми весь час витрачаємо державні кошти – або на підтримку "Укрзалізниці", або на дороги, але не отримуємо системного рішення", – додала експертка.

На її думку, вихід полягає у структурній реформі залізничного транспорту – анбандлінгу інфраструктури та перевезень, розвитку конкуренції й поступовому залученні приватних перевізників.

"В усіх країнах ЄС пасажирські перевезення фінансує держава, а вантажні працюють за ринковими правилами. Україна має йти цим шляхом, а не перекладати витрати на бізнес", – додала Ориничак.

Як повідомлялося,раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) також закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.