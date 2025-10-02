БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
79 0

Нідерландський власник "Олейни" хоче купити Вінницький олійножировий комбінат

Нідерландський власник "Олейни" хоче купити Вінницький олійножировий комбінат

Нідерландська холдингова компанія Bunge, яка займається переробкою та дистрибуцією сільськогосподарської продукції, хоче придбати Вінницький олійножировий комбінат.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає LIGA.net.

Так, АМКУ розглядає заяву про надання дозволу Koninklijke Bunge на набуття контролю над Eltorne Limited, шляхом придбання акцій компанії, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління.

Кіпрська Eltorne Limited через ТОВ "Актив-ОЖК" володіє 100% акцій ПрАТ "Вінницький ОЖК".

Вінницький олійножировий комбінат переробляє соняшник, ріпак і сою, виробляє нерафіновані та рафіновані олії, шроти, а також пелети з лушпиння соняшнику.

Потужності підприємства, яке наразі належить Олексію Пономарчуку, дозволяють переробляти 1000-1840 тонн соняшнику на добу, 600-1350 тонн ріпаку, 550-900 тонн сої та до 1000 тонн льону.

Bunge є ключовим гравцем українського агропромислового та харчового сектору. Компанія присутня в Україні з 2002 року і є виробником продукції під торговою маркою "Олейна".

В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни.

Більше новин читайте в Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що АМКУ дозволив інвесторам із Данії купити агрофірму в Івано-Франківській області.

У липні стало відомо, що власник мережі ОККО – компанія Vi.An Holding Limited (Кіпр) Віталія Антонова – купує агрокомпанію ТОВ "Кайрос-Холдінг" на заході України.

Автор: 

Вінницька область (152) купівля (1365) Антимонопольний комітет (1478) олія (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 