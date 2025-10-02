Нідерландський власник "Олейни" хоче купити Вінницький олійножировий комбінат
Нідерландська холдингова компанія Bunge, яка займається переробкою та дистрибуцією сільськогосподарської продукції, хоче придбати Вінницький олійножировий комбінат.
Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає LIGA.net.
Так, АМКУ розглядає заяву про надання дозволу Koninklijke Bunge на набуття контролю над Eltorne Limited, шляхом придбання акцій компанії, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління.
Кіпрська Eltorne Limited через ТОВ "Актив-ОЖК" володіє 100% акцій ПрАТ "Вінницький ОЖК".
Вінницький олійножировий комбінат переробляє соняшник, ріпак і сою, виробляє нерафіновані та рафіновані олії, шроти, а також пелети з лушпиння соняшнику.
Потужності підприємства, яке наразі належить Олексію Пономарчуку, дозволяють переробляти 1000-1840 тонн соняшнику на добу, 600-1350 тонн ріпаку, 550-900 тонн сої та до 1000 тонн льону.
Bunge є ключовим гравцем українського агропромислового та харчового сектору. Компанія присутня в Україні з 2002 року і є виробником продукції під торговою маркою "Олейна".
В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни.
Раніше повідомлялося, що АМКУ дозволив інвесторам із Данії купити агрофірму в Івано-Франківській області.
У липні стало відомо, що власник мережі ОККО – компанія Vi.An Holding Limited (Кіпр) Віталія Антонова – купує агрокомпанію ТОВ "Кайрос-Холдінг" на заході України.
