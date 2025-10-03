Наглядова рада "Укренерго" підтвердила домовленості з урядом і призначила ще одного члена правління

Наглядова рада НЕК "Укренерго" після консультацій з Міністерством енергетики ухвалила рішення продовжити повноваження Віталія Зайченка на посаді голови правління компанії.

Про це повідомляється у першій офіційній заяві наглядової ради, оприлюдненій на сайті "Укренерго" з минулої п’ятниці.

Крім того, у рамках зобов’язання щодо посилення корпоративного управління та прозорості наглядова рада ухвалила рішення призначити шостого члена правління на посаду директора з управління ризиками (Chief Risk Officer).

"Наглядова рада наголошує, що Міністерство енергетики як акціонер і наглядова рада як незалежний орган нагляду та ухвалення рішень мають повною мірою поважати ролі одне одного. Це вкрай необхідно для забезпечення належного корпоративного управління, ефективного управління ризиками та недопущення неприйнятного впливу", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні у пресслужбі Міненерго за результатами переговорів заявили, що голова правління компанії Віталій Зайченко, якого наглядова рада "Укренерго" звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і всі інші члени правління.

Своєю чергою голова наглядової ради Єппе Кофод в мережі Linkedin зранку четверга повідомив, що покидає Україну після кількох напружених днів роботи, пообіцявши уточнити подробиці згодом.

Нагадаємо, 26 вересня наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління через втрату довіри та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки керівника компанії. Також було звільнене правління компанії.

27 вересня наглядова рада заявила про перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії Міненерго. Зокрема, одразу після звільнення Зайченка міністерство зобов'язало наглядову раду компанії проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві, а також погоджувати з ним будь-які пресрелізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії. Зауважимо, що таких вимог до інших державних енергетичних компаній немає.

Через це рішення Міненерго наглядова рада "Укренерго" не змогла провести заплановане термінове засідання вранці 27 вересня, щоб сформувати нове правління компанії, оскільки четверо незалежних членів живуть за кордоном і не могли так швидко прибути до Києва. До того ж Міненерго через суд заблокувало звільнення Зайченка з посади голови правління "Укренерго".

За даними агентства "РБК-Україна", через це вже в понеділок іноземні члени наглядової ради "Укренерго" прибули до Києва і почали консультації з представниками Міністерства енергетики, ці перемовини тривали до середи включно.

Крім Зайченка і Брехта, до складу правління "Укренерго" входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.

Наглядова рада після відкликання Міненерго Юрія Бойка складається з шести осіб, четверо з яких незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен. Представники держави це Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.