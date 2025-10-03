Українці почали частіше відкривати ФОПи. Яка сфера найпопулярніша?. ІНФОГРАФІКА

Понад 225 тисяч нових фопів зареєстровано за 9 місяців 2025 року, це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік.

Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч, це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Таким чином цьогоріч з’явилось на 15 тисяч більше бізнесів, ніж закрилось.

Водночас динаміка реєстрацій поліпшувалася протягом року: якщо у січні було зареєстровано 21,4 тис. нових фопів, то у вересні – рекордні 29,6 тис.

Поряд з цим, понад 45 тис. закритих у 2025 році ФОПів були відкриті у 2024 році, що може вказувати на схеми оптимізації податкового навантаження.

Регіонально за кількістю зареєстрованих підприємців лідирує Київ – тут відкрили 30,5 тис. нових фопів від початку року. Далі йдуть Дніпропетровська область (22,2 тис.), Львівська (17,2 тис.), Київська (16,7 тис.) та Одеська (16,4 тис.) області.

Найбільше закриттів також у Києві (27,5 тис.) та у Дніпропетровській області (19,1 тис.) Далі за цим показником іде Харківська (17,7 тис.), та Одеська (16,1 тис.).

Нові бізнеси найчастіше створюють в сегменті роздрібної та оптової торгівлі – 29% та 8% відповідно. Далі йдуть IT, ресторани та інформаційні послуги. Закриття переважно у тих самих сегментах: торгівля, IT та індивідуальні послуги.

Також зазначається, що 6 з 10 нових ФОПів відкриті жінками. Вони частіше стартують у послугах, освіті, виробництві одягу та медицині. Чоловіки частіше обирають кур’єрську доставку і логістику, будівництво та ремонт техніки.

Поряд з цим, іноземці також відкрили 1 648 ФОПів. Найбільше – громадяни Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

Раніше повідомлялось, що з 1 жовтня 2025 року спрощуються умови звільнення ФОП та інших самозайнятих осіб від сплати ЄСВ за себе.

Вимогу мати основне місце роботи скасовано.