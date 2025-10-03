Українці почали частіше відкривати ФОПи. Яка сфера найпопулярніша?. ІНФОГРАФІКА
Понад 225 тисяч нових фопів зареєстровано за 9 місяців 2025 року, це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік.
Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч, це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
Таким чином цьогоріч з’явилось на 15 тисяч більше бізнесів, ніж закрилось.
Водночас динаміка реєстрацій поліпшувалася протягом року: якщо у січні було зареєстровано 21,4 тис. нових фопів, то у вересні – рекордні 29,6 тис.
Поряд з цим, понад 45 тис. закритих у 2025 році ФОПів були відкриті у 2024 році, що може вказувати на схеми оптимізації податкового навантаження.
Регіонально за кількістю зареєстрованих підприємців лідирує Київ – тут відкрили 30,5 тис. нових фопів від початку року. Далі йдуть Дніпропетровська область (22,2 тис.), Львівська (17,2 тис.), Київська (16,7 тис.) та Одеська (16,4 тис.) області.
Найбільше закриттів також у Києві (27,5 тис.) та у Дніпропетровській області (19,1 тис.) Далі за цим показником іде Харківська (17,7 тис.), та Одеська (16,1 тис.).
Нові бізнеси найчастіше створюють в сегменті роздрібної та оптової торгівлі – 29% та 8% відповідно. Далі йдуть IT, ресторани та інформаційні послуги. Закриття переважно у тих самих сегментах: торгівля, IT та індивідуальні послуги.
Також зазначається, що 6 з 10 нових ФОПів відкриті жінками. Вони частіше стартують у послугах, освіті, виробництві одягу та медицині. Чоловіки частіше обирають кур’єрську доставку і логістику, будівництво та ремонт техніки.
Поряд з цим, іноземці також відкрили 1 648 ФОПів. Найбільше – громадяни Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.
Раніше повідомлялось, що з 1 жовтня 2025 року спрощуються умови звільнення ФОП та інших самозайнятих осіб від сплати ЄСВ за себе.
Вимогу мати основне місце роботи скасовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль