Держслужба зайнятості назвала найпопулярніші серед жінок "чоловічі" професії

Уже 832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися "чоловічими", в межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.

Як нагадали в Службі, проєкт дає можливість жінкам опанувати 31 затребувану професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, та отримати гарантоване працевлаштування після навчання. Водночас компанії отримують підготовлених спеціалісток для галузей із дефіцитом кадрів.

Роботодавці, які шукають нових фахівчинь, уже подали 450 заяв.

"Навчання завершили 337 українок, з яких 287 уже працевлаштовані. Наразі ще 495 жінок продовжують опановувати нові професійні навички", – зазначили в Держслужбі зайнятості.

Там розповіли, що серед учасниць проєкту найбільший інтерес викликали такі професії:

верстатниця деревообробних верстатів – 283 заявки,

операторка котельні – 165,

трактористка – 154.

До інших затребуваних професій: водійка навантажувача, водійка тролейбуса, операторка верстатів з ЧПУ та слюсарка-ремонтниця.

Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п'ять областей: Івано-Франківська, Житомирська, Дніпропетровська, Рівненська та Волинська.

Щоб скористатися послугою, жінка чи роботодавець можуть подати заявку онлайн або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості.

Як повідомлялося, за минулий рік дипломи про здобуття фаху водійок вантажного та пасажирського транспорту отримали 343 учасниці програми, а 17% із них уже працевлаштовані.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives. До того було запущено пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.

Згодом стало відомо, що через дефіцит кваліфікованих кадрів у сільському господарстві внаслідок мобілізації Міністерство аграрної політики та продовольства планує готувати нових фахівців серед жінок.

У листопаді минулого року Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно мало представлені.

Станом на липень 2025 року, від початку запуску восени минулого року експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де традиційно домінували чоловіки, вже понад 550 жінок розпочали навчання традиційно "чоловічим" професіям.