Міносвіти назвало найпопулярніші професії за кількістю поданих заяв у профтехи. ПЕРЕЛІК

Міністерство освіти й науки України поділилося переліком найпопулярніших професій, на які подавали документи вступники до закладів професійно-технічної освіти.

У МОН зазначили, що цього тижня завершилася вступна кампанія до закладів професійної освіти 2025 року, а вперше за останні роки до топ-професій серед вибору вступників потрапив "верстатник широкого профілю".

Так, за кількістю поданих заяви найпопулярнішими професіями є:

"Кухар. Кондитер. Офіціант",

"Перукар. Манікюрник. Візажист",

"Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар. Водій",

"Слюсар ремонту колісних транспортних засобів. Водій",

"Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення",

"Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр",

"Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування",

"Кравець. Закрійник",

"Електрозварювальник",

"Верстатник широкого профілю".

У МОН повідомили, що загалом 527 закладів професійної освіти приймали заяви від студентів. Було подано 80 488 заяв,і зараховано до навчання у профтехах 77 320 студентів.





Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, на які попит із боку роботодавців вищий за пропозицію.

Також повідомлялося, що в Україні перед осіннім сезоном зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном.