Міносвіти назвало найпопулярніші професії за кількістю поданих заяв у профтехи. ПЕРЕЛІК
Міністерство освіти й науки України поділилося переліком найпопулярніших професій, на які подавали документи вступники до закладів професійно-технічної освіти.
У МОН зазначили, що цього тижня завершилася вступна кампанія до закладів професійної освіти 2025 року, а вперше за останні роки до топ-професій серед вибору вступників потрапив "верстатник широкого профілю".
Так, за кількістю поданих заяви найпопулярнішими професіями є:
- "Кухар. Кондитер. Офіціант",
- "Перукар. Манікюрник. Візажист",
- "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар. Водій",
- "Слюсар ремонту колісних транспортних засобів. Водій",
- "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення",
- "Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр",
- "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування",
- "Кравець. Закрійник",
- "Електрозварювальник",
- "Верстатник широкого профілю".
У МОН повідомили, що загалом 527 закладів професійної освіти приймали заяви від студентів. Було подано 80 488 заяв,і зараховано до навчання у профтехах 77 320 студентів.
Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, на які попит із боку роботодавців вищий за пропозицію.
Також повідомлялося, що в Україні перед осіннім сезоном зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном.
Тільки є один момент, а після виїзду за кордон 18-22 років, хто буде вчитись у цих профтехах, коледжах, університетах, як і школах та тіцеях?!
Звичайно відповідь одна - та ніхто!
Тому, - кому всі ці профтехи, коледжи, університети потрібні, ну хіба, що для переховування ухилянтів в 55+ та збагачення адміністрацій закладів освіти!