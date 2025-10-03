БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Міносвіти назвало найпопулярніші професії за кількістю поданих заяв у профтехи. ПЕРЕЛІК

Міносвіти розповіло про найпопулярніші професії за кількістю поданих заяв у профтехи

Міністерство освіти й науки України поділилося переліком найпопулярніших професій, на які подавали документи вступники до закладів професійно-технічної освіти.

У МОН зазначили, що цього тижня завершилася вступна кампанія до закладів професійної освіти 2025 року, а вперше за останні роки до топ-професій серед вибору вступників потрапив "верстатник широкого профілю".

Так, за кількістю поданих заяви найпопулярнішими професіями є:

  • "Кухар. Кондитер. Офіціант",
  • "Перукар. Манікюрник. Візажист",
  • "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар. Водій",
  • "Слюсар ремонту колісних транспортних засобів. Водій",
  • "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення",
  • "Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр",
  • "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування",
  • "Кравець. Закрійник",
  • "Електрозварювальник",
  • "Верстатник широкого профілю".

У МОН повідомили, що загалом 527 закладів професійної освіти приймали заяви від студентів. Було подано 80 488 заяв,і зараховано до навчання у профтехах 77 320 студентів.

Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, на які попит із боку роботодавців вищий за пропозицію.

Також повідомлялося, що в Україні перед осіннім сезоном зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном.

Ага! Крепка броня и танки наши быстры! Даёшь пятилетку за три года!!!!! Булыжник оружие проллетариата!!! ))))))))))) Цензор стає бульварною помийкою ))) R.I.P.
03.10.2025 21:02 Відповісти
завжди був.
03.10.2025 21:50 Відповісти
Лохи. Я зараз побираюсь в одній протестантській церкві, то скажу - краще пастора роботи не існує. Халява на халаві сидить і халявою поганяє. Не кажу що це добре, але факт.
03.10.2025 21:03 Відповісти
03.10.2025 21:13 Відповісти
Так. Ще ж і броня є.
03.10.2025 21:25 Відповісти
взагалі, сьогодні Україною крокує нова мода - висвятитись з поліцейського в диякони (ціна скоромно замовчується). бо броня поліцейського, ну, не так крєпка, як риза диякона )))
03.10.2025 21:41 Відповісти
Ну, все супер!
Тільки є один момент, а після виїзду за кордон 18-22 років, хто буде вчитись у цих профтехах, коледжах, університетах, як і школах та тіцеях?!
Звичайно відповідь одна - та ніхто!
Тому, - кому всі ці профтехи, коледжи, університети потрібні, ну хіба, що для переховування ухилянтів в 55+ та збагачення адміністрацій закладів освіти!
03.10.2025 21:08 Відповісти
Кухарі, манікюрники, офіціянти... і з ким ми будемо відбудовувати країну? Вже зараз не знайти ані електриків, ані сантехніків, я не кажу вже про важкі чоловічі професії: зварювальників, слюсарів, високовольтників і т.п. і т.п.
03.10.2025 21:57 Відповісти

