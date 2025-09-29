Кількість пропозицій на вакансію комплектувальника зросла на 331%. Яких іще спеціалістів не вистачає роботодавцям?. ПЕРЕЛІК

В Україні перед осіннім сезоном зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном.

Про це свідчать дані дослідження OLX Робота, передає ЕП.

Зокрема, лідером за зростанням попиту серед роботодавців у серпні була вакансія комплектувальника у сфері "Виробництво/робітничі спеціальності" – це +331% у кількості оголошень, якщо порівнювати з травнем 2025 року.

Медіанна заробітна плата, яку пропонували, становила 25 тис. грн.

Також попит серед роботодавців має вакансія продавця в роздрібній торгівлі, однак найбільше зростання у цій сфері порівняно з даними за травень відбулося на посаду менеджера по роботі з клієнтами (+117%).

Там станом на серпень 2025 пропонували медіанну заробітну плату в 21 тис. грн.

Окрім того, перед початком навчального року на платформі зафіксували збільшення кількості вакансій у сфері освіти, зокрема на посаду викладач/вчитель – зростання склало 96%.

Медіанна зарплата на ці вакансії – 14 тис. грн.

Читайте більше новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

На низку вакансій попит серед роботодавців у серпні 2025 року був вищий на 50-60%, ніж у травні, серед них посади з такою медіанною платнею:

офіс-менеджер, 23 тис. грн;

рихтувальник (СТО, автомийки), 50 тис. грн;

помічник кухаря, 21 тис. грн;

HR, 29 тис. грн;

плиточник (будівництво), 45 тис. грн.

Перед осіннім періодом на платформі спостерігали і збільшення вакансій на роботу за кордоном.

Наприклад, на посаду пакувальника кількість оголошень зросла на 213%. На інші вакансії зростання дещо менше: +65% на будівельника, +41% на різноробочого.

Медіанна заробітна плата на ці вакансії складала орієнтовно від 3 тис. до 5 тис. євро.

Ще одна тенденція – зростання кількості вакансій на службу в Силах оборони. Зокрема з травня 2025 року кількість таких оголошень по Україні зросла на 33%.

Медіанна зарплата, станом на серпень, становила 70,5 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, на які попит із боку роботодавців вищий за пропозицію.

До того стало відомо, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.