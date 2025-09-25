Держслужба зайнятості назвала найбільш дефіцитні професії на ринку праці. ПЕРЕЛІК

Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, на які попит із боку роботодавців вищий за пропозицію.

Зокрема, як повідомили в Держслужбі зайнятості, найбільш затребуваними професіями є:

електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування. Йдеться про фахівця, який займається монтажем, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом різноманітного електричного обладнання, забезпечуючи його безперебійну та безпечну роботу. Роботодавцям бракує 1,2 тис. таких фахівців;

асистент вчителя. У першу чергу ця професія стосується спеціалістів, які вміють працювати з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Різниця між попитом та пропозицією складає майже 1 тис. вакансій;

слюсар-сантехнік. Йдеться про кваліфікованих робітників, які займаються монтажем, ремонтом та обслуговуванням систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Незаповнена потреба в таких спеціалістах – понад 900 працівників;

слюсар-ремонтник. Такі вакансії стосуються кваліфікованих робітників, які займаються обслуговуванням, діагностикою та ремонтом різних механізмів та обладнання. Брак кадрів цієї професії – понад 850 працівників;

асистент вихователя закладу дошкільної освіти. Це педагог, який разом із вихователями займається всебічним розвитком дітей, допомагає їм у виконанні різних завдань. На ринку праці бракує 639 таких працівників;

офіціант. Різниця між потребою роботодавців та пропозицією – майже 600 вакансій;

оператор верстатів із програмним керуванням. Це фахівець, який керує верстатами, які виготовляють різні деталі за допомогою комп'ютерних програм. Нестача таких спеціалістів – понад 500 фахівців;

інспектор пенітенціарної системи. Такий працівник формує та контролює робочі процеси установ, що забезпечують виконання покарань. Кількість вакансій у цій сфері майже на 500 одиниць більша за пропозицію;

слюсар аварійно-відновлювальних робіт. Це фахівці, що працюють вз системами водопостачання та тепломереж, їхніми головними завданнями є термінове усунення пошкоджень та відновлення роботи. Брак таких працівників – на рівні 465 спеціалістів;

токар. Це фахівець, який обробляє заготовки для виготовлення деталей із дерева, металу, оргскла чи пластмаси. На ринку праці бракує 442 такі спеціалістів.

Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей із торгівельних автоматів та турнікетів.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

До того стало відомо, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.