Держслужба зайнятості назвала найбільш дефіцитні професії на ринку праці. ПЕРЕЛІК

Держслужба зайнятості назвала найбільш дефіцитні спеціальності на ринку праці

Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, на які попит із боку роботодавців вищий за пропозицію.

Зокрема, як повідомили в Держслужбі зайнятості, найбільш затребуваними професіями є

  • електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування. Йдеться про фахівця, який займається монтажем, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом різноманітного електричного обладнання, забезпечуючи його безперебійну та безпечну роботу. Роботодавцям бракує 1,2 тис. таких фахівців;
  • асистент вчителя. У першу чергу ця професія стосується спеціалістів, які вміють працювати з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Різниця між попитом та пропозицією складає майже 1 тис. вакансій;
  • слюсар-сантехнік. Йдеться про кваліфікованих робітників, які займаються монтажем, ремонтом та обслуговуванням систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Незаповнена потреба в таких спеціалістах – понад 900 працівників;
  • слюсар-ремонтник. Такі вакансії стосуються кваліфікованих робітників, які займаються обслуговуванням, діагностикою та ремонтом різних механізмів та обладнання. Брак кадрів цієї професії – понад 850 працівників;
  • асистент вихователя закладу дошкільної освіти. Це педагог, який разом із вихователями займається всебічним розвитком дітей, допомагає їм у виконанні різних завдань. На ринку праці бракує 639 таких працівників;
  • офіціант. Різниця між потребою роботодавців та пропозицією – майже 600 вакансій;
  • оператор верстатів із програмним керуванням. Це фахівець, який керує верстатами, які виготовляють різні деталі за допомогою комп'ютерних програм. Нестача таких спеціалістів – понад 500 фахівців;
  • інспектор пенітенціарної системи. Такий працівник формує та контролює робочі процеси установ, що забезпечують виконання покарань. Кількість вакансій у цій сфері майже на 500 одиниць більша за пропозицію;
  • слюсар аварійно-відновлювальних робіт. Це фахівці, що працюють вз системами водопостачання та тепломереж, їхніми головними завданнями є термінове усунення пошкоджень та відновлення роботи. Брак таких працівників – на рівні 465 спеціалістів;
  • токар. Це фахівець, який обробляє заготовки для виготовлення деталей із дерева, металу, оргскла чи пластмаси. На ринку праці бракує 442 такі спеціалістів.

Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей із торгівельних автоматів та турнікетів.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

До того стало відомо, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.

Автор: 

безробіття (382) Держслужба зайнятості (110) робота (959)
Топ коментарі
+11
Щось в цьому переліку немає керівних посад типу різного роду начальників, менеджерів, управителів. Не спрацювала формула воюй або працюй. Представників робітничих професій масово мобілізували, то тепер нехай депутати і керівники всіх мастей і виконують роботи сантехніків, слюсарів, електромонтажників. Якось так виходить.
показати весь коментар
25.09.2025 20:10 Відповісти
+7
А прокурорів вистачає?
показати весь коментар
25.09.2025 20:06 Відповісти
+2
ОФИЦИАНТ в списке???? Вы серьёзно? 🤔😳
показати весь коментар
25.09.2025 20:09 Відповісти
Так молодняк масово чкурнув за кордон, отож і воно .
показати весь коментар
25.09.2025 20:50 Відповісти
Щось в цьому переліку немає керівних посад типу різного роду начальників, менеджерів, управителів. Не спрацювала формула воюй або працюй. Представників робітничих професій масово мобілізували, то тепер нехай депутати і керівники всіх мастей і виконують роботи сантехніків, слюсарів, електромонтажників. Якось так виходить.
показати весь коментар
25.09.2025 20:10 Відповісти
Ну ці меноджори поробили собі броні та сидять в теплому кріслі, але коли Миколу чи Тараса слюсара простого мобілізували то виявилося що та робота чомусь яку він виконував не виконується і тупо сидіти в кріслі вже не вийде.
показати весь коментар
25.09.2025 20:50 Відповісти
А що,залізничники тепер взагалі не потрібні?! Складається враження що не потрібні взагалі ! Те, що бачимо щоденно на залізниці, приводить до висновку планового знищення" УЗ" як такої ! Починаючи з кадрової політики, зарплатні ( а не зарплати), і закінчуючи дикою зміною структури! Це коли навіть адресу сусіднього підприємства ( ой,вибачте,яка стидоба - це тепер не підприємство: це структурний підрозділ! Ой, знову прошу пробачення, виробничий структурний підрозділ!!!)
показати весь коментар
25.09.2025 20:29 Відповісти
Залізничники ходять в церкву,та ставлять свічки в лівий кут: за упокій душі перцівського!!!
показати весь коментар
25.09.2025 20:37 Відповісти
Звичайний токар (не чпк) теж доволі дефіцитна зараз професія і затребувана, чпк на крупну серію в звичайний токар, дрібна або штучна, це їх ще більший дефіцит, але зельоній банді не треба промисловість.
показати весь коментар
25.09.2025 20:48 Відповісти
Токарі тепер одні пенси. Як бачуть заготовку хоч в півтони-одразу йдуть туди де тре точіти дрібнички
показати весь коментар
25.09.2025 20:51 Відповісти
Дивно, чого-чого , а бажаючих бути вертухаїми півкраїни так точно.
показати весь коментар
25.09.2025 20:49 Відповісти

