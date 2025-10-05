Bloomberg назвав найпрестижніші бізнес-школи світу. ПЕРЕЛІК

Гарвардська школа бізнесу (HBS) у США третій рік поспіль зберегла статус найпрестижнішої МВА-програми (магістр бізнес-адміністрування) у світі.

Про це свідчить рейтинг Bloomberg Businessweek Best B-Schools, передає LIGA.net.

Згідно з результатами опитування студентів і випускників, понад 20% назвали Гарвард школою, яку б обрали у разі відсутності фінансових та вступних обмежень.

На другому місці опинилася Стенфордська бізнес-школа (15%). Жоден інший університет не набрав понад 5%.

Київської школи економіки (KSE) у рейтингу немає.

При тому, що Гарвард посів лише четверту позицію в загальноамериканському рейтингу, бренд бізнес-школи й досі вважається "золотим стандартом" управлінської освіти, а головною привабливістю диплома HBS є можливості для кар'єри та глобальне визнання.

Водночас навчання у Гарварді стає дедалі дорожчим: річна плата за навчання зросла на 5,5% і становить $87,6 тис. Конкурс теж високий – лише 14% абітурієнтів отримують запрошення.

Утім, випускникам Гарварду не завжди легко знайти роботу: торік лише 77% випускників, які шукали роботу, знайшли її протягом трьох місяців після випуску. Однак, за словами аналітиків, сама згадка Гарварду в резюме значно підвищує шанси на успіх.

HBS залишається популярною і серед іноземних студентів. Третина іноземців у вибірці Bloomberg назвали Гарвард своєю "школою мрії".

При цьому Лондонська бізнес-школа і французька Insead набрали трохи більш як 3%.

