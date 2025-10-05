"Укренерго" назвало фейком інформацію про нібито екстрені відключення електроенергії

Інформація, яка розповсюджується в багатьох Telegram-каналах після нічної масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії, не відповідає дійсності.

Про це заявили в "Укренерго" й зауважили, що при цьому шахраї візуально стилізують такі повідомлення під офіційну інформацію від Міністерства енергетики та посилаються на "Укренерго".

"Такі повідомлення – це чергова маніпуляція на чутливій темі. Будь ласка, не переходьте за посиланнями, вказаними у таких дописах. Дані, які вимагають при реєстрації в Telegram-каналах, що поширюють фейки, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях", – закликали в "Укренерго".

Там підкреслили, що наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною та контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів.



Також в "Укренерго" нагадали завжди перевіряти інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго.

Як повідомлялося, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на об'єкти газової інфраструктури України.