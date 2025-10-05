Росія вчергове атакувала газову інфраструктуру України, – "Нафтогаз"

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на об'єкти газової інфраструктури України.

Як повідомили в компанії "Нафтогаз", під ударом опинилися цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.

Унаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування.

Фахівці групи "Нафтогаз" спільно з рятувальними службами працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.

"Жодного військового значення атаковані об'єкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне – позбавити українців газу, тепла і світла", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

На початку жовтня повідомлялося, що група "Нафтогаз" із залученням на закупівлю газу 300 млн євро кредиту Європейського інвестиційного банку закрила потребу в зовнішньому фінансуванні таких закупівель на цей рік, але хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки Росії.

Нагадаємо, 1 жовтня група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Як повідомлялося, цього року "Нафтогаз" планує спрямувати спрямовує $2,5 млрд на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.