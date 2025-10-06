Американська торговельна палата закликала уряд скасувати крос-субсидування пасажирських перевезень "Укрзалізниці"
Бізнес-спільнота закликала український уряд впровадити державне фінансування залізничних пасажирських перевезень, та скасувати механізм крос-субсидування за рахунок доходів від вантажного сегмента у 2026 році.
Про це йдеться у заяві Американської торговельної палати в Україні (АСС), оприлюдненій на сайті бізнес-об’єднання.
В АСС зауважили, що проблема збитковості пасажирських перевезень залишається актуальною вже тривалий час. І попри те, що наразі "Укрзалізниця" намагається розвивати та оптимізувати пасажирський сегмент, у 2025 році фінансові втрати компанії від цього виду перевезень прогнозуються на рівні понад 22 млрд грн.
"Перекладання фінансового навантаження та покриття збитків пасажирських перевезень за рахунок доходів від вантажного сегмента є економічно невиправданим, суперечить європейським підходам та стримує подальший розвиток залізничної галузі", – наголосили в АСС.
Компанії-члени Палати закликали уряд розробити механізм річної субвенції для компенсації прогнозованих у 2026 році збитків "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 21 млрд грн. Це, на переконання АСС, стане важливим кроком для формування ефективної та збалансованої тарифної політики в залізничній галузі.
Як повідомлялося, раніше Європейська бізнес асоціація також закликала уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.
У ЄБА підкреслили, що модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже його не існує у жодній розвинутій країні.
Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.
