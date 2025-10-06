Загроза для екології: "Тіньовий флот" Путіна продовжує розливати нафту біля берегів Європи, – Politico

Танкери російського "тіньового флоту" продовжують залишати нафтові плями біля узбереж Європи, попри західні санкції.

Спільне розслідування SourceMaterial і Politico встановило щонайменше п’ять таких випадків за останній рік, після яких судна безперешкодно прямували далі європейськими водами. Розслідування спирається на супутникові дані SkyTruth та навігаційну аналітику Kpler

Два з цих танкерів були внесені до санкційних списків у Великій Британії ще до фіксації нафтових шлейфів. На думку урядовців і експертів, це підкреслює обмеженість нинішнього режиму стримування російського експорту нафти й високі екологічні ризики.

Після запровадження країнами G7 цінової стелі на експорт російської нафти у 2022 році Москва дедалі активніше використовує "тіньовий флот" старих, недостатньо застрахованих танкерів із непрозорою власністю. За даними Lloyd’s List Intelligence, його чисельність сягнула близько 1 300 суден.

ЄС уже вніс до "чорного списку" 444 судна, а у 19-му санкційному пакеті Єврокомісія запропонувала додати ще 118. Велика Британія окремо санкціонувала 450 суден.

Одним із зафіксованих інцидентів став 12-кілометровий нафтовий шлейф у водах Іспанії в Біскайській затоці 15 листопада 2024 року, що з’явився за курсом 280-метрового танкера Dinasty, який прямував з Індії до порту Приморськ. Судно тоді вже перебувало під санкціями Лондона, а згодом потрапило й під обмеження ЄС.

Посадовці застерігають, що зношені судна без належної страховки й контролю більш схильні до аварій.

"Ми маємо велику проблему…, але нам наразі щастить, що не сталося екологічної катастрофи", – заявив міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс.

За оцінкою аналітиків CREA, ліквідація великого розливу може коштувати до 1,4 млрд євро – і цей тягар може лягти на платників податків, якщо винуватця не вдасться встановити.

Експерти й "яструби" в ЄС закликають діяти системніше: не лише розширювати списки суден, а й бити по всьому ланцюгу – від нафтопереробних заводів, що приймають вантажі, до реєстрів прапорів і сервісних компаній. Пропонують також затримувати судна, які раніше лишали нафтові шлейфи, ходять без легітимного страхування або під "фальшивими" прапорами.

Окремі країни вже переходять до точкових дій: навесні Естонія затримала танкер "тіньового флоту", а французькі військові висаджувалися на подібне судно для перевірки. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими тижнями ЄС і НАТО підготують спільні дії, щоб ускладнити прохід "підозрілих" суден у європейських водах.

Єврокомісія, зі свого боку, наголошує на необхідності штрафів за незаконні скиди й "дипломатичного тиску" на держави прапорів, але аналітики вказують, що послідовність і масштаб застосування цих інструментів досі недостатні.

Раніше у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.