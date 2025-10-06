Ключові гравці ринку рітейлу України за пів року збільшили виторг на 17%. Як магазини в лідерах?. ПЕРЕЛІК

Українські рітейлери за січень червень цього року загалом отримали виторг 936,6 млрд грн, тоді як минулого року за аналогічний період цей показник склав 800,2 млрд грн.

В абсолютних цифрах, тобто без урахування впливу інфляції (а також без урахування ПДВ), обороти рітейлерів за відповідний час перевищили ті самі показники 2024 року на 17%, йдеться в дослідження Асоціації рітейлерів України (RAU), проведеного спільного з YouControl.

Проте якщо врахувати рівень інфляції, який станом на початок липня цього року досяг показника 14,3% у річному вимірі, то чистий приріст оборотів галузі становить лише 2,7%.

Як зазначається, серед 15 компаній, чиї обороти виявилися одними з найбільших, є представники як продовольчого ритейлу, так і оператори непродовольчого сегменту, продавці одягу, техніки, будматеріалів та інших товарів.

Загалом ці компанії за перше півріччя забезпечили 369,38 млрд грн обороту, що становить 39% від загального виторгу ритейлу. У порівнянні з аналогічними показниками минулого року (313, 6 млрд грн) їхні обороти виросли на 18%.

За абсолютними цифрами серед інших виділяється мережа магазинів АТБ з показником у 117,15 млрд грн виторгу, що на 20% перевищує аналогічний показник минулого року.

У найближчого конкурента – мережі супермаркетів "Сільпо" – обороти виросли на 16%: з 43,62 млрд грн до майже 50,39 млрд грн.

Проте найвищі темпи приросту виторгу серед продуктових ритейлерів демонструє мережа магазинів "Фора", що як і "Сільпо", належить Fozzy Group. За півроку магазини "Фора" додали одразу 30%, досягнувши показника у 20,73 млрд грн.

Аналогічна динаміка спостерігається у мережі магазинів "Аврора", які працюють у форматі one dollar store. За шість місяців цього року "Аврора" розширила мережу на 145 магазинів.

Найдинамічнішим із вибраних ритейлерів є Sinsay, що належить до польської групи LPP. За пів року його виручка збільшилася на 55% – до більш ніж 7 млрд грн. Безперечний лідер по кількості відкриттів – який лише за три місяці поточного року запустив 51 нову торгівельну точку у більшості регіонів країни.

Загалом ключові рітейлери нарощували виручку на 15-21%, виключенням є "Епіцентр", який при обороті в майже 40 млрд грн наростив цей показник лише на 3%.

Також незначний приріст показав найбільший в Україні онлайн-ритейлер Rozetka – на рівні 6%, що відповідає майже 14 млрд грн обороту.

Як повідомлялося, лідерами в сплаті податків за січень-серпень цього року в Україні стали переробна промисловість та торгівля. Так, за вісім місяців майже 35% сплачених податків до зведеного бюджету України надійшло від підприємств переробної промисловості та торгівлі.

До того стало відомо, що загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), в серпні цього року склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4%, більше, ніж у січні цього року.